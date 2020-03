El virus aplaza las Fallas

Es un hecho histórico. Las Fallas y la Magdalena de 2020 se suspenden hasta nuevo aviso. Quedan aplazadas por una epidemia, la generada desde enero por el coronavirus Covid-19, y que ya ha dejado en España 1.600 contagiados y 35 muertes. Ante este escenario, y tras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el Consell que dirige Ximo Puig ha decidido aplazar ambas fiestas y sus respectivas ferias taurinas y trasladarlas a otro momento del calendario, cuando el brote vírico reduzca su impacto en la sociedad.

«En una reunión con el Ministerio de Sanidad, nos han hablado sobre la conveniencia de no celebrar las Fallas ni la Magdalena en estas fechas», dijo Puig. A la videoconferencia se sumó una conversación con el ministro, Salvador Illa, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos en la línea de que una de las medidas de contención del coronavirus es evitar las grandes aglomeraciones y los movimientos de ciudadanos entre provincias, tal como han indicado los expertos en Salud Pública. La suspensión afectará a València y Castelló, pero también a todos los municipios valencianos que celebren las Fallas.



Más de dos horas reunidos

La decisión se adoptó tras una larga (más de dos horas) y tensa reunión de casi todo el Consell (en la comisión interdepartamental no están Vicent Soler, Mireia Mollà y Rosa Pérez), en la que se llegaron a plasmar diferencias de criterio entre los socios e incluso en el seno de los partidos. Es la evidencia de la dificultad de la determinación, a pesar de estar sostenida en el criterio de los expertos. Algunos participantes llegaron a plantear el temor de que se responsabilizara al Gobierno de izquierdas de la suspensión, según las fuentes consultadas. Al final, se impuso que no había más salida. Para el día de hoy quedan los flecos de una decisión sin precedentes. El Consell se planteaba anoche una reunión de subsecretarios para estas cuestiones.

El Cosell quiso hablar en todo momento de aplazamiento, aunque no hay ninguna fecha concretada. Primero, porque la epidemia ha de darse por controlada antes de cualquier celebración. Después, porque esa decisión ha de recaer en el colectivo fallero y de la Magdalena. Sí es cierto, apuntaron las fuentes consultadas, que en el encuentro en el Palau se comentó alguna fecha, como la del 24 de junio, en coincidencia con las Hogueras de San Juan.

Por ahora, según la intervención del jefe del Consell, «hay que actuar con responsabilidad y prudencia» y apeló a la comprensión ciudadana, especialmente a los falleros, por haberse tratado de una «decisión tan compleja» que responde «a criterios científicos» con la única motivación de «proteger la salud de los valencianos».

El gabinete de crisis valenciano se produjo tras la reunión del consejo interterritorial que convocó el ministerio y que reunía a todos los consejeros de Sanidad autonómicos, donde se puso en común la información territorializada y actualizada. Por un lado, se explicaron las medidas acordadas por el Gobierno para paliar las consecuencias sociales y económicas del virus, tal como informó Pedro Sánchez en rueda de prensa. Por otro, también se informó a los consejeros del estado de la epidemia y de las posibles medidas de mitigación a tomar, según las conclusiones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad con su director Fernando Simón a la cabeza.

Tres reuniones a diferentes que terminaron con la decisión del Consell de aplazar las Fallas y la Magdalena. Hacía días que las fiestas josefinas se encontraban en el punto de mira y ayer, tras la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a medio día, las presiones se sucedieron en el Consell.

Illa anunció que el Ministerio de Cultura y Deporte había decidido que todos los partidos de fútbol y baloncesto de primera y segunda división se jugarán sin público para evitar concentraciones multitudinarias y evitar la movilidad de ciudadanos entre provincias españolas. Tras sus declaraciones, las Fallas quedaron en entredicho pero Illa fue taxativo: la celebración o no de las fiestas, como acto masivo, «se valorarán caso a caso» con las autonomías. Aseguró que en la decisión no influiría nada «el coste o beneficio político, ni en esta ni en ninguna otra decisión» porque el criterio único sería «la protección de la salud pública», zanjó el ministro.

El futuro de las Fallas quedaba así pendiente a mediodía a expensas de las conversaciones entre departamentos. Casualmente, en la agenda de Puig había una recepción a las Falleras Mayores y a las Reinas de la Magdalena, por ser dos fiestas que coincidían este año en el calendario. El acto quedó desconvocado a media tarde.

En los últimos días, los técnicos de Sanidad han asegurado que no había motivos para cancelar las Fallas porque en la C. Valenciana no ha habido una transmisión comunitaria. Todos los casos (hasta hoy, 63) tienen su origen localizado, excepto 3 casos de neumonía hospitalizados y de las 12 personas de la residencia de Torrent, donde ya se ha abierto una investigación para determinar el origen.