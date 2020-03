Dénia cede tres naves para guardar los monumentos

El Ayuntamiento de Dénia arrima el hombro con la logística. El alcalde, Vicent Grimalt, ya le comunicó anoche a las once comisiones falleras que les cederá tres naves para que guarden los monumentos falleros. Son la antigua Nau de Giner, la nave que ahora ocupa la asociación Dianium Dansa y la de la grúa municipal. «No sabemos todavía si allí caben todos los monumentos. Pero son tres espacios que ya ponemos a disposición de las fallas», explicó Grimalt, que avanzó que el consistorio también colaborará en el transporte de los ninots.

El alcalde pidió responsabilidad a las comisiones falleras. Dijo que deben involucrarse en evitar que se propague el coronavirus. «La situación cambia por minutos. Deben estar pendientes y seguir las instrucciones sanitarias», dijo Grimalt, en referencia a sí llega el momento en que hay que suspender incluso las actividades en los casales. «El ayuntamiento ha cancelado los actos en la calle. Pero no sabemos cómo van a evolucionar las cosas».

Las comisiones están descolocadas con el aplazamiento de las Fallas. No saben si el ejercicio fallero se paraliza hasta que se dé una fecha o si debe seguir adelante el calendario de elección de nuevas falleras y cargos.

«No podemos parar máquinas. Hay que seguir adelante», defendió el alcalde, que recordó que a mediados de julio, en la Festa Major, las comisiones son protagonistas en el gran desfile de carrozas. Los falleros crean durante semanas espectaculares carrozas.

El presidente de la junta local, Juan Salvador Pérez Llopis, también abogó por «dar normalidad a esta anormalidad» y proseguir con el ejercicio fallero. «Las fallas de 2021 deben comenzar. No han acabado las de 2020. Pero no podemos esperar. No sabemos si las celebraremos en mes y medio o en septiembre».

Mañana viernes las comisiones se volverán a reunir y ya cada una de ellas tendrá más o menos decidido si mantiene en el próximo ejercicio a los cargos del actual o si sigue el calendario y los renueva.

Mientras, la fallera mayor de Dénia, Safir Malonda, hizo un ejercicio de cordura. Apeló a la «coherencia y responsabilidad» de todo el mundo fallero. «Todos los cargos falleros queríamos, claro está, que se celebraran las Fallas como siempre. Pero estamos ante una emergencia sanitaria internacional».

El aplazamiento es un duro golpe para una fiesta que en Dénia llena restaurantes y hoteles. El artista fallero dianense Rafa Cheli explicó a Levante-EMV que tiene trece fallas en el taller. Los trabajadores se dedicaron ayer a hacer espacio, ya que tras las Fallas tienen que ponerse a hacer encargos de decoración. Este artista planta este año en Benicarló, Puçol, Sagunt, Xàtiva, Carlet y València.