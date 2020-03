Sanidad deja sin vacaciones y libranzas a su personal

Ni vacaciones, ni días de libre disposición ni cualquier otro permiso hasta nuevo orden a no ser que esté especialmente justificado. Los más de 60.000 trabajadores de la sanidad pública valenciana se quedan oficialmente sin días libres y «movilizados» a la espera de cómo se desarrolle la pandemia del SARS-CoV-2 en la Comunitat Valenciana que, por ahora, contabiliza 74 casos activos, un fallecido y una persona recuperada.

Así lo estableció ayer la Conselleria de Sanidad en un documento suscrito por el subsecretario de Sanidad, David Fernández y la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, que corrió como la pólvora entre los sanitarios. La instrucción oficial adelanta que todo se mantendrá «en tanto no se reciban nuevas instrucciones» y que quedaban afectadas incluso las vacaciones ya concedidas que, en muchos casos, incluirían permisos y días libres de cara a la próxima semana de Fallas que se preveía festiva y en la que, de hecho, los niños seguirán teniendo vacaciones.

Como la casuística es amplia y hay mucho personal afectado, la instrucción tiene en cuenta que habrá permisos especiales «justificados». De ser así, los servicios deben tener en cuenta que no pueden quedarse por debajo del 70 % de cobertura.

La medida supone un escalón más en la preparación de la sanidad pública valenciana de cara a lo que pueda venir en los próximos días de pandemia teniendo en cuenta que sistemas sanitarios como los de Madrid -donde ya se ha verificado que hay transmisión comunitaria- están al límite con 1.024 afectados y 102 personas ingresadas en la UCI a día de ayer.



Medidas anteriores

Dejar a los sanitarios sin vacaciones se une a la recomendación que ya se hizo en su día de que no asistieran a conferencias, congresos o seminarios, dentro o fuera de nuestras fronteras, teniendo en cuenta que ahora era el momento de que los cuidadores «se cuidaran» y evitaran al máximo las aglomeraciones y situaciones de riesgo para no ser los primeros en caer frente al coronavirus cuando más necesarios son.

Precisamente, la consellera Ana Barceló confirmó ayer en rueda de prensa que, de los 74 casos activos que hay ahora mismo (11 más que el día anterior), hay otro infectado que es personal sanitario y que a día de hoy había otros 69 profesionales que estaban en aislamiento en sus casas de forma preventiva por haber estado expuestos a casos positivos de Covid-19 sin medidas de protección y poder ser ellos mismos un riesgo para los pacientes si seguían en sus puestos de trabajo.

Según Barceló, estos aislamientos preventivos (que en principio duran 14 días, el periodo de incubación máximo del virus) no están generando problemas en el sistema sanitario ya que las personas aisladas ya contaban como de baja por accidente laboral y, por lo tanto, estaban siendo sustituidas.

Cabe recordar que al menos 14 de estos 69 profesionales en cuarentena son trabajadores del área de salud de La Fe que estuvieron expuestos a un caso positivo atendido en el centro de salud de Campanar y que no fue detectado como tal desde el principio al no cumplir los criterios, por lo que no se tomaron las medidas de prevención. Hay también trabajadores de un centro de salud de Burjassot.

Desde el Consell se anunció que se iban a prorrogar los 174 contratos del plan de gripe y que se estaba preparando un plan de contingencia para prever más refuerzos de personal allá donde hiciera falta aunque se desconoce la cuantía económica que tendrá esta medida especial frente al coronavirus.



Plan para las UCI

Barceló ha adelantado que también se está trabajando de forma coordinada con los departamentos y con las unidades de cuidados intensivos para prever la capacidad de los espacios y cómo adecuar más si hiciera falta. «Estamos preparándonos y está bastante avanzado», aseguró.

Por otra parte, la consellera de Sanidad actualizó el número de nuevos casos positivos registrados desde el mediodía del martes al mediodía de ayer miércoles. En total, se han detectado once nuevos casos en la Comunitat Valenciana, por lo que ahora mismo hay 74 casos activos, 76 si se suma la persona fallecida el 13 de febrero en el H. Arnau de València y que fue diagnosticada postmortem y la primera persona dada de alta en la C. Valenciana, el joven de Borriana que había viajado por ocio al norte de Italia.

Los nuevos casos son cuatro residentes más del centro de mayores de Torrent donde el martes se encontró un foco; dos personas en Alicante (un hombre y una mujer) que están ingresados con neumonía y otras cinco personas en València: un menor que es un caso importado y está leve en casa; una sanitaria que es un caso importado de Madrid y también está en casa con síntomas leves; otro caso de neumonía ingresado que no reviste gravedad y que aún se está investigando para conocer el origen del contagio.

Otro caso importado con síntomas leves que está en casa y otro hombre, contacto de un positivo que está en casa con síntomas leves. En total, de los 74 casos activos, 21 están ingresados (dos de gravedad), 37 aislados en sus domicilios y 16 en la residencia de ancianos afectada de Torrent.