El cierre de todos los centros educativos de España deja sin clase a 10 millones de estudiantes

El repunte de la crisis del coronavirus, que supera ya los 3.000 casos y suma 84 fallecidos, dejó ayer un reguero de nuevas medidas del Gobierno y de las autonomías para tratar de evitar su expansión. Una de las más relevantes es el cierre de los centros educativos del país, que dejará a unos diez millones de estudiantes sin clases durante las próximas semanas.

Pedro Sánchez recomendó a todas las comunidades autónomas españolas, tras el Consejo de Ministros de ayer, que siguieran los pasos de las zonas más afectadas -Comunidad de Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida- y suspendieran las clases para atajar la expansión del Covid-19. Euskadi, Galicia, Cataluña, Murcia, Canarias y Navarra lo anunciaron incluso antes de la petición del Gobierno. En un reguero constante, el resto siguió el mismo camino.

Madrid continúa siendo la comunidad más afectada y acumula casi la mitad de los positivos, con otros 364 nuevos casos que elevan el total a 1.388; de ahí que la sangría de suspensiones, aplazamientos y cancelaciones en los tribunales continuara ayer. No solo eso: fue el primer día en que los padres trabajadores tuvieron que apañárselas para teletrabajar con sus hijos en casa.

El Ayuntamiento de Madrid, además de recomendar a sus ciudadanos salir lo menos posible de casa, tomó otras medidas drásticas como prohibir velatorios de personas que hayan fallecido por las afecciones del Covid-19 o tengan síntomas de enfermedades respiratorias. También las funerarias catalanas decidieron no prestar ningún servicio relativo a velatorios o ceremonias.



Más de 70.000 confinados

El endurecimiento de las medidas para combatir el avance del coronavirus y evitar el colapso de los hospitales sirve de poco si no hay una concienciación entre los ciudadanos. No hacer acopio de material santario, comprar responsablemente para no provocar desabastecimiento y sobre todo, quedarse en casa para evitar ser contagiado.

Pedro Sánchez, Irene Montero, Isabel Díaz Ayuso, María Chivite...fueron muchos los líderes políticos que ayer pusieron el foco en la «responsabilidad» y «disciplina» social de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad defendieron que ser precavido es importante para la propia salud y para «poder cuidar a los demás». La presidenta madrileña, por su parte, especificó en los estudiantes y pidió cerrar las discotecas. «Todos podemos contagiar a los mayores aunque no tengamos síntomas», dijo Ayuso antes de pedir «responsabilidad» y «solidaridad» a este grupo poblacional.

Estos llamados tuvieron respaldo en las redes sociales de inmediato. Miles de personas tuitearon bajo el hashtag #yomequedoencasa sus razones por las que reducirán contacto social durante los próximos días. Anoche acumulaba más de 60.000 interacciones.