El Gobierno prohíbe la entrada de buques de Italia y de cruceros

El Consejo de Ministros, reunido ayer de forma extraordinaria, aprobó como medida excepcional para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19 la prohibición de entrada en España de buques de pasaje procedentes de la República Italiana, así como de cruceros de cualquier origen que tengan destino en puertos españoles. La medida estará en vigor desde las 00:00 horas del día 13 de marzo de 2020 hasta las 23:59 horas del día 26 de marzo de 2020.

No obstante, en el caso de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto, hasta las 00 horas del día 15 de marzo de 2020, se permitirá la entrada en puertos españoles con el único fin de permitir el desembarco de los ciudadanos que lo deseen, que no podrán volver a embarcar. Esta medida tendrá un carácter temporal de 14 días que se podrá prolongar por períodos adicionales no superiores a 14 días y evaluada periódicamente teniendo en cuenta la evolución de la epidemia a nivel mundial y, especialmente, en Italia.

Esta restricción, que es complementaria a la establecida el pasado martes 10 de marzo para los vuelos directos de las aeronaves entre Italia y los aeropuertos españoles, se toma para disminuir el riesgo vinculado a la situación sanitaria de la localidad del puerto de origen, ya que la presencia de casos de COVID 19 en un buque tendría un impacto muy importante tanto en el pasaje y la tripulación, como en los servicios sanitarios de la localidad donde atracara el buque.

La prohibición no será de aplicación a los buques de Estado, a los que transporten exclusivamente carga, a los que realicen navegaciones con fines humanitarios, médicos o de emergencia, o a los conductores de las cabezas tractoras de la mercancía rodada. Además, el Ministerio de Sanidad podrá excepcionalmente levantar las prohibiciones a buques que sean debidamente autorizados y en cuyo caso se adoptarán todas las medidas necesarias de control sanitario para evitar que supongan un riesgo para la población de nuestro país.

El primer crucero que se podría ver afectado por esta medida es el Mein Schiff 4 que está previsto que atraque a las 7.30 de la mañana en el puerto de València. El crucero alemán de 293,2 metros de eslora tiene capacidad para 2.506 pasajeros. El Mein Schiff 4 está operado por el consignatario E. Erhardt y Cia, compañía con la que ayer intentó ponerse en contacto Levante-EMV, sin éxito.

La llegada de todo este tipo de cruceros está controlada ya que, como informaba ayer la autoridad portuaria de València, Valenciaport, «se llevan a cabo actuaciones junto con Puertos del Estado en el caso de que sospeche una alerta sanitaria a bordo de un barco. En este supuesto, la entidad seguirá la Instrucción Técnica que firmaron los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento, así como Puertos del Estado en 2015 para casos de riesgo de salud pública en los barcos», según explican fuentes de Valenciaport.

En el caso de que un barco se detecte un posible caso de coronavirus debe avisar «inmediatamente», a través de la Declaración Marítima de Sanidad (DMS), a la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima o Centro de Control de Tráfico Portuario.

El siguiente paso será que la instancia que haya recibido la comunicación la traslade a Sanidad Exterior enseguida con los datos básicos como el itinerario del barco en los últimos 30 días, la lista de enfermos y el nombre del capitán, entre otras informaciónes.

A continuación, es a Sanidad Exterior a quien corresponde evaluar los datos, decidir qué hacer, valorar si supone o no un riesgo para la salud pública, y activar una visita de inspección sanitaria al buque. En caso de que tras la inspección derive en la puesta en marcha del procedimiento de actuación ante alertas sanitarias en puertos, Sanidad Exterior, Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria son las que toman la decisión sobre si el barco queda fondeado fuera de la dársena o atraca en un punto controlado del puerto.

Además de este documento de actuación, las medidas generales de autoprotección también están activas: lavarse las manos con regularidad, evitar el contacto físico y mantener la distancia, entre otras acciones.