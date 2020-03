De Madrid a la costa valenciana

Pese a la suspensión de las Fallas por temor a que el coronavirus se expanda con mayor celeridad entre la población, decenas de madrileños han aprovechado la parálisis que sufre la Comunidad de Madrid para trasladarse a municipios de la costa valenciana como Cullera, Gandia y la comarca de la Marina Alta.

En la localidad de la Ribera, los profesionales del sector turístico han detectado un repunte en la llegada de personas desde la meseta, pero también los sanitarios. De hecho, fuentes del sector han admitido a Levante EMV que en un solo día se solicitaron 16 tarjetas sanitarias para ser atendidos en caso de necesidad. Tanto trabajadores de la Sanidad como del mercado inmobiliario consideran una «temeridad» que se permita la llegada de ciudadanos procedentes de zonas de alto riesgo pese a que este movimiento de personas no está prohibido.

Madrid es, según los últimos datos publicados, la ciudad donde más casos registrados hay de coronavirus. «No se entiende que se permita a los madrileños viajar. Es una manera de incrementar el riesgo en una comarca en la que, afortunadamente, todavía no se ha registrado ningún positivo», insistieron los expertos consultados por este periódico.

«Es una barbaridad»

Asimismo, apuntaron a la posibilidad de poner en marcha ya medidas más severas para reducir el riesgo de contagio: «No es normal que estas personas vengan aquí como si estuviesen de vacaciones con el escenario que tenemos, no tienen en cuenta del peligro que pueden provocar. Esto es una barbaridad, un riesgo innecesario. Deberíamos estar pensando en hacer algo al respecto, quizás aplicar medidas más estrictas para evitar la propagación del coronavirus».

En los centros de salud de Cullera, al menos, parece que algunas de estas medidas pueden llegar relativamente pronto, según explicaron ayer fuentes de CC OO. El sindicato reclamó recientemente que se instalen cristaleras en las recepciones que no tengan como medida de protección tanto para los trabajadores, y así mantener un estado de salud óptimo para continuar atendiendo a la población, pero también para la ciudadanía, que además sirve para que sean conscientes de la situación de riesgo. Sus reivindicaciones «parecen estar a punto de cumplirse», señalaron.

El otro sector que también ha notado el repunte de personas llegadas desde la capital estatal es el turístico. «Ya se ve bastante gente de Madrid en Cullera. Están llegando menos que durante la Semana Santa, pero es evidente que han venido muchos madrileños», apuntaba ayer un experto inmobiliario, que prosiguió: «Allí se han cerrado las escuelas, todo está parado, y han aprovechado que hace buen tiempo para venir». Según sus previsiones, los madrileños permanecerán en Cullera toda la semana que viene.

«Evidentemente, que vengan de Madrid no implica que estén contagiados pero es un riesgo, aunque no sea una llegada tan masiva como en otras épocas del año. Si tenemos en cuenta cómo se está actuando, venir es una insensatez. Si ahora se cierra Madrid o se recomienda quedarse en casa, les pilla fuera de su hogar, no podrían regresar y aquí no tienen la estancia asegurada», sentenciaron las mismas fuentes.

En Gandia, numerosas familias madrileñas con segunda residencias en la capital de la Safor y, en menor medida otras localidades, se han desplazado también para pasar unos días y tratar de huir de las restricciones de movimiento. Esa llegada de ciudadanos madrileños también ha derivado en una afluencia, de momento no muy numerosa, a los centros de salud para solicitar que se les haga la prueba que detecta la presencia del virus Covid-19.

Fuentes consultadas por este periódico indican que, tras detectar ese gesto, los responsables de centros de salud de Gandia, especialmente el ubicado en el Grau, que da cobertura a la zona de la playa, informan de que la visita a las instalaciones no es el protocolo adecuado para afrontar esta crisis. Así, se informa a quienes temen haber quedado infectados por el Covid-19 que el procedimiento que deben seguir es comunicarse a través del teléfono de la Conselleria de Sanidad, 900 300 555, donde serán sometidos a una sencilla encuesta sobre su estado de salud, los síntomas propios de haber contraído el virus y el factor riesgo.

En el caso de la Marina Alta, hosteleros y trabajadores de las oficinas de turismo han confirmado a Levante-EMV que se está dando un «repunte turístico inusual en estas fechas». Han detectado que han llegado a las urbanizaciones numerosas familias madrileñas. Los padres no están estrictamente de vacaciones, sino que cumplen con sus empresas por teletrabajo. Mientras, los niños disfrutan del sol y del buen tiempo. Unos y otros «escapan» de la claustrofobia que se ha instalado en la capital de España.

Mientras, médicos de los centros de salud y del hospital de la comarca han trasladado a este diario su preocupación por ese «éxodo» de madrileños desde la comunidad con más contagios. Indicaron que es importante que esta población, al llegar a sus casas en Dénia, Xàbia, Moraira y Calp, no alterne y guarde todas las cautelas posibles para no convertirse en agente de propagación.