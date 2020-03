UGT denuncia que la UTE del transporte sanitario carece de empresa externa de desinfección de ambulancias

Uno de los problemas derivados de la pandemia por coronavirus que preocupa es que el propio personal sanitario de emergencias se contagie también durante la atención o traslado de pacientes infectados con el Covid-19, cosa que podría ocurrir más pronto que tarde en la Comunitat, según fuentes de Tessinf (Ténicos en Emergencias Sanitarias Sin Fronteras), quienes critican la falta de medios y cómo las empresas privadas que gestionan las ambulancias están siguiendo el protocolo.

Los técnicos en emergencias sanitarias están indignados principalmente por el hecho de que tres de las empresas privadas con las que la Conselleria de Sanitat tiene subcontratad el servicio de ambulancia no cuenten con una empresa especializada en la desinfección de los vehículos e incluso hayan tratado de presionar a las que sí lo han contratado de que no es necesario. "Tenemos que limpiar nosotros las unidades de TNA y SVB plastificadas tras un traslado con posible coronavirus sin ser técnicos medioambientales capacitados para ello", lamentan los trabajadores. De igual modo, aseguran que se tienen que llevar la ropa sucia a casa, lo cual también puede ser un foco de propagación.

Así lo aseguran desde el departamento de Sanidad de UGT. "Ambulancias Ayuda, Ambulevante y CSA, carecen de empresa acreditada para la desinfección de ambulancias, pero su irresponsabilidad es más grave si cabe en estos momentos de pandemia, al presionar a las otras dos empresas integrantes de la UTE, Ambulancias Autónomas y Ambulancias Edetanas que, si tienen contratada una empresa de desinfección, para que rescinda el contrato con esta", explica José Berenguer, responsable de UGT.

La Conselleria tiene subcontratado un 90 por ciento del servicios de ambulancias a estas empresas privadas, lo que afecta a unos 1.400 trabajadores. "Hasta ahora la desinfección y esterilización de los vehículos tras un traslado sospechoso de paciente con coronavirus la hacía personal especializado y externo al servicio, pero ahora pretenden que las ambulancias que hayan trasladado pacientes contagiados las desinfecten y esterilicen e propio personal sanitario, con el riesgo que ello implica para los trabajadores, con tal de ahorrarse algo de dinero", critican fuentes de Tessinf.

Por su parte, fuentes de UGT aseguran que han contactado con la gerencia de las empresas que no tienen servicio de desinfección de ambulancias para que mantengan ese servicio con la empresa acreditada para ello, pues así obliga el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del transporte sanitario.

Estas mismas fuentes insisten en que tanto Ambulancias Ayuda, como Ambulevante y CSA, realizan esta desinfección por personal no cualificado para ello, como regula la directiva europea 98/8/CE, y el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

Dicha normativa establece que debe ser el personal técnico acreditado en tratamientos con biocidas, con los Equipos de Protección (EPIs) adecuados, así como las empresas acreditadas y con la ISO correspondiente los que deben realizar estas tareas. "Estas empresas no pueden pretender que los Técnicos en Emergencias Sanitarias, sin los conocimientos pertinentes, ni los EPIs adecuados, realicen la correspondiente y correcta desinfección de las unidades, y tampoco el personal de mantenimiento, etc., no acreditados para ello, que con la misma indumentaria luego entran en contacto con los pacientes", aclaran desde UGT.

La situación se agrava porque las empresas no lavan la ropa del personal Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), que tienen así que llevarse a sus propios domicilios. Igualmente, fuentes de UGT aseguran que incumplen el punto 7.4 del mantenimiento de los vehículos y de su equipamiento. Que entre otras cosas regula el garantizar la limpieza y desinfección de todos los vehículos, incluyendo la cabina asistencial, así como el mantenimiento, limpieza y desinfección de los vehículos con disponibilidad fija o variable, de 12 horas que se realizará fuera del horario establecido en el que tiene que prestar servicio.

Desde UGT informan que han remitido un escrito a la Conselleria, para que, a través de la Alta Inspección, se de cumplimiento a todo lo recogido en la licitación del transporte sanitario, y "se dé la correspondiente corrección a lo que nos parece una irresponsabilidad por parte de estas empresas, que no les hace merecedoras de prestar un servicio público como éste.