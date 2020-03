Calles desiertas en Madrid y "me quedo en casa" como lema

La Comunidad de Madrid cerrará a partir de este sábado y hasta el 26 de marzo todos los establecimientos y comercios «excepto los de alimentación y primera necesidad», entre los que están incluidas las farmacias, pero también las gasolineras, estancos y quioscos, que podrán permanecer abiertos. Horas más tarde y en pleno goteo de medidas de cada autonomía a la espera del plan de alarma que anuncie hoy el Gobierno, Galicia también siguió los pasos de Madrid.

Hoy entra en vigor, pero el descenso de viandantes en las calles, con locales cerrados y un llamamiento apelando al distanciamiento social con el lema «me quedo en casa» en los balcones de las casas empezó a florecer ya en la jornada de ayer. Todos los establecimientos de ocio cierran para evitar la propagación del coronavirus en la región, donde hay 64 fallecidos y cerca de 2.000 contagiados.

Los locales de ocio quedarán cerrados pero seguirán teniendo permiso para abrir los supermercados, fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías, farmacias, gasolineras, estancos o kioskos, además de las secciones de comestibles de grandes superficies.

Sin embargo, en las semivacías calles de Madrid resonaba la duda de «¿qué pasará mañana?». Ante la incógnita de cómo afectará el estado de alerta decretado por el Gobierno, los madrileños no dudaron en correr a los supermercados para atesorar alimentos para sus despensas y vaciar los estantes de papel higiénico, el que parece el productos más preciado en los tiempos del coronavirus. En sus puertas colocaronn guantes de plástico para que la gente no toque directamente los productos y el dependiente de una de estas grandes superficies aseguró que la declaración de estado de alarma ha hecho que «más gente acuda a comprar alimentos».

«Si la gente sigue saliendo a la calle o yéndose a los pueblos y la playa, lo único que va a pasar es que nos cierren la comunidad. Vamos a pagar justos por pecadores», se quejaba Marta, quien acudió a un supermercado a comprar leche «no por la psicosis del desabastecimiento sino porque realmente no tenía en casa». El movimiento 'Yo me quedo en casa' se tornó ayer analógico en la capital y algunos balcones aparecieron adornados con banderas en las que se podía leer «Me quedo en casa» para concienciar a los convecinos de la necesidad de permanecer en el domicilio para no propagar el virus.

Ante el inminente cierre de los comercios, los fumadores fueron de los más precavidos e hicieron colas en diversos estancos para no quedarse sin su dosis de nicotina. Carmen compró tres cartones y reconocía la ironía: «Imagínate, nos matamos entre nosotros por no fumar en lugar de que nos mate el bicho ese», bromeaba.



Más cuidados intensivos

Por la noche, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, compareció junto al alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida. Ayuso pidió claridad al Gobierno con sus planes, avanzó que su Ejecutivo va a «poner más camas de UCI» y pidió a Sánchez «material» y ayuda para «proteger a los profesionales sanitarios». La líder también actualizó datos, que sufieron un grave repunte en unas horas, pasando de 64 a 86 fallecidos y elevó a 2.659 los positivos.