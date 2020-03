"Llevo más de 100 llamadas, incluso de madrugada y aún no me han contestado"

El 900 300 555, el número de teléfono gratuito habilitado por la Conselleria de Sanidad para resolver dudas sobre el coronavirus había atendido hasta ayer a mediodía 12.600 llamadas, aunque podrían haber sido muchas más si los refuerzos anunciados por la Administración estuvieran ya en marcha.

Y es que son varias las personas que en las últimas horas se han quejado del colapso que sufre la línea y la imposibilidad de contactar con nadie para aclarar dudas sobre la pandemia. Es el caso de Amparo, una joven valenciana que lleva desde el jueves por la mañana intentando que le aclaren si lo que tiene su bebé es un resfriado o puede haber riesgo de ser Covid-19.

«He hecho más de 100 llamadas y mi marido puede que otras tantas. Empecé a llamar por la mañana y lo he intentado incluso de madrugada y todo lo que he conseguido es que me salga un contestador diciendo que las líneas están ocupadas y que llame más tarde pero aún estoy esperando que me atiendan», explica.

En la misma situación se encontró Carmen, una mujer que trabaja con personal sanitario y que empezó a tener síntomas compatibles con la enfermedad que provoca el coronavirus (principalmente tos seca, dificultada para respirar y fiebre). «Estuve llamando insistentemente todo el jueves. Puede que hiciera más de 80 llamadas y todo el rato me daba comunicando. Cuando me saltó la locución del contestador, opté por quedarme esperando. Me respondieron a la hora y media. Esto hay que reforzarlo sí o sí», reclamaba indignada.

Es lo que tiene previsto la Conselleria de Sanidad que ya tuvo que duplicar la plantilla del 112 y la asignada en un primer momento a este teléfono de información al poco de ponerlo en marcha. Ahora, además, la conselleria ha habilitado en su página web un «autotest» que permite hacerse una idea de si se puede estar contagiado o no y que según aseguró ayer la consellera Ana Barceló había recibido ya 776.000 visitas de valencianos pero también de personas de otras regiones.

El autotest, según Barceló, es una manera de «aligerar el flujo» de la información. Si se cumplen los criterios para ser caso sospechoso, la primera medida que se aconseja es quedarse en casa si los síntomas son leves y llamar al 900 300 555.