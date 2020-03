Culto al árbol y pleitesía a los ejemplares centenarios centenarios

La fecha es las antesala de la primavera, donde los árboles sacan sus mejores galas. Algunos las lucen desde hace tantos años que ya no son árboles, sino testigos de nuestra historia

Los árboles son una parte inseparable del ser humano. Va en su ADN. Nos sientan bien, nos relajan, nos animan a respirar y relativizar. No todos los ven, pero buscamos destinos idílicos en mitad de la naturaleza para pasar unas vacaciones. Esa idea de placer en un entorno verde está en nuestra idiosincrasia: en ellos nos hemos refugiado, hemos construido casas, nos han alimentado y nos han permitido calentarnos. En un bosque nos sentimos bien, cuanto más frondoso mejor, por eso de que nos protegen de inclemencias climáticas y depredadores. Por eso, el árbol, en su idea general, también tiene un día internacional: el 21 de marzo, a las puertas de la primavera, el momento de mayor eclosión de la naturaleza. El día fue escogido en el Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969 y que aceotó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1971. Sin embargo, aunque el organismo internacional decretó este día como el oficial, en España hay una horquilla para que cada consistorio decida cuándo celebrarlo entre febrero y mayo. Las actividades son múltiples y variadas, en buena parte destinadas a los más pequeños para concienciar de la necesidad de tener árboles en nuestro entorno como máquinas de oxígeno y garantía de vida. En el marco de la educación ambiental y como una asignatura para la Conselleria de Agricultura, emitió para los docentes una guía con decenas de actividades disponibles, desde plantaciones de árboles en grupo hasta siembras en los centros escolares. Más allá de la concienciación y dentro del culto a los árboles centenarios, en Castelló existe la Ruta de los Olivos Centenarios de Benicarló, donde se pueden apreciar hasta 27 ejemplares. Además, destaca el concurso Árbol Europeo del Año (European Tree of the Year), promovido por el Gobierno de España, busca la elección de aquellos ejemplares con los que las personas establecen especiales relaciones afectivas. En este concurso, la C. Valenciana tiene un lugar especial pues son numerosos los ejemplares que han participado. En 2019 el ganador del concurso fue el Olmo de Navajas con 95.130 votos y quedaron finalistas la Palmera Imperial de Elx, el Algarrobo de Foia Brell de Alfas del Pi y el Pino Laricio de La Yesa, en la Serranía. Un concurso que busca poner de relieve la importancia -y belleza- de cada árbol que son testigos de la historia de los humanos.