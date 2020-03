Educación alerta de un bulo sobre la presencia del profesorado en los centros

La Conselleria de Educación ha alertado hoy de un bulo que circula por las redes sociales, en el que se asegura que no es necesaria la presencia del profesorado en los centros educativos.



Según confirma el departamento, se trata de una información falsa cuyo desmentido ya han hecho llegar a los equipos directivos de los centros docentes. En el mensaje, que está desde anoche circulando por redes sociales, se indica que las inspecciones educativas está avisando para que no vaya el personal docente y no docente a los centros". Asimismo, el texto afirma que "a partir del día 23 irá solo un miembro del equipo directivo y un coordinador por cada etapa".



Desde Educación confirman que esta información -un mensaje anónimo que fundamentalmente ha circulado por WhatsApp- es falsa. Así pues, las instrucciones son las mismas que se dieron la semana pasada: el profesorado debe asistir a los centros los primeros días lectivos (a partir de hoy donde no sean vacaciones o festivos por Fallas o Magdalena) tras el estado de alarma, para organizar cómo será la formación online que debe recibir el alumnado y la comunicación con las familias.



Una vez esta cuestión esté organizada y resuelta y los equipos directivos así lo consideren, el profesorado también podrá teletrabajar desde casa, indican las mismas fuentes.



Por esto, la Conselleria de Educación pide a los docentes "esfuerzos" y "trabajar coordinadamente" para "minimizar en el alumnado y sus familias el impacto" de la suspensión de clases.



El departamento que dirige Vicent Marzà , además, recomienda seguir la información y las instrucciones a través de las fuentes oficiales.





?? Per evitar la difusió de missatges falsos, informeu-vos als nostres comptes oficials:



Facebook: GVA Educació

Telegram: https://t.co/loBqDysDkc

Instagram: @GVAeducacio



Moltes gràcies per la vostra col·laboració i capacitat resolutiva per a fer front a aquesta situació. — GVA Educació (@GVAeducacio) March 13, 2020