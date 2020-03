Las inmobiliarias cancelan visitas a pisos y aplazan ventas

La crisis del coronavirus ha empezado a afectar al mercado inmobiliario valenciano, aunque el sector está convencido de que es una situación puntual que se resolverá en dos meses. Las inmobiliarias están recibiendo anulaciones de visitas que ya tenían concertadas y se han visto obligadas a aplazar firmas de compraventa de clientes extranjeros que no se han podido desplazar a la Comunitat Valenciana por la suspensión de las conexiones aéreas (sobre todo ciudadanos italianos y rusos). Los profesionales miran con preocupación el mercado madrileño, que se ha paralizado tras el estallido de la crisis y creen que esa situación llegará a València en dos semanas.

Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), lamentó que se está produciendo la anulación de visitas y una bajada de los contactos de personas interesadas en comprar una vivienda. García señaló que donde más se están notando las cancelaciones y los retrasos de firmas en el notario es en el mercado de extranjeros, un segmento clave para la Comunitat Valenciana. «A mí misma me han cancelado una firma de una clienta rusa que no ha podido volar a València. Va a intentar salir de Rusia para llegar a España a través de otro país. Si no, tendrá que firmar por poderes. Esperamos que esta situación se supere en dos meses porque si no será la ruina para todos», señaló.

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, apuntó que estos días no había programadas muchas visitas por las Fallas. «En Madrid el mercado está parado. Aquí en València se va a notar. Yo creo que lo veremos en dos semanas. Afortunadamente van a ser dos o tres meses», sostuvo. Las agencias son optimistas con el futuro porque el mercado inmobiliario está saneado y se muestran convencidas de que la situación es coyuntural. «Es lógico que en Madrid el mercado esté más parado porque allí la situación está más descontrolada. En cualquier caso, la situación no es tan crítica como la de los sectores vinculados al turismo», añadió Nora García.