Marzà: "Gracias por poner a nuestros niñas y niñas por encima de todo"

El conseller de Educación Vicent Marzà ha hecho llegar a los directores y directoras de colegios e institutos un mensaje de voz en el que les pide ir a una "en una situación muy dura que debemos pasar socialmente" y que afectará al alumnado y a sus familias, según ha reconocido.

"Os quiero agradecer muchísimo todo lo que estáis haciendo y cómo estáis demostrando que ponéis por encima de todo a nuestros niños y niñas, alumnado y adolescentes, que al final es lo que tenemos que hacer, porque es nuestra función social", se puede escuchar decir al conseller, dirigiéndose a los docentes.

"Solo lo podremos pasar si sacamos lo mejor de nosotros mismos y si la educación pública volvemos a demostrar de lo que somos capaces, que es de cohesionar una sociedad y unirnos sobre todo en las circunstancias más difíciles. Por eso os quiero agradecer muchísimo lo que estás haciendo", añade también el conseller en el audio. "Recordad que es nuestra función social, por eso somos funcionarios públicos", destaca.

Además, el conseller también asegura que en los próximos días, los alumnos "van a necesitar espacios de calma, momentos de rutina y de pensar en otras cosas que no sean estar encerrados en casa". Por este motivo, detalla, "es tan importante y hemos insistido tanto en que nos tenemos que coordinar", comenta en referencia a la necesidad de que el profesorado siga yendo los primeros días de confinamiento a los centros, para determinar cómo será la formación online con los estudiantes y escolares y cómo se comunicarán con las familias de manera efectiva. Una medida que los sindicatos rechazan pero que Educación ve "necesaria" para "garantizar el derecho a la educación" de los menores, también en situaciones anómalas como la actual.

"Es muy difícil poderlo regular de manera general, porque cada centro es un mundo y hemos querido dar la suficiente flexibilidad para que podáis hacerlo lo mejor posible y podamos adaptarnos a cada circunstancia", afirma el conseller, que confía en los equipos directivos la decisión de que los docentes puedan teletrabajar, una vez tomadas las decisiones de organización y cumplidas las instrucciones.

Consciente de la dificultad de los momentos, el responsable de Educación sabe que muchos profesores y maestros habrán "sentido una responsabilidad muy grande" y pide que se comuniquen a la conselleria todas las opiniones, dificultades y sugerencias ("decidnos qué hace falta mejorar", aunque advierte: "pero no perdáis nunca de vista que esto debemos hacerlo, lo haremos y saldremos juntos".



Junto a las familias

Además, Vicent Marzà avisa de que "muchas de las familias desgraciadamente se quedarán sin faena y tendrán situaciones muy duras en los próximos meses", lo que tendrá consecuencias para el alumnado. "Nosotros vamos a seguir estando a su lado para remontar esta situación", defiende en el audio.

Por último, explica que el equipo de la conselleria al completo está trabajado "una barbaridad, llevamos días sin dormir, intentando prevenir los posibles escenarios y todo lo que pueda venir para ver cual es la mejor atención que podemos dar". "Estoy seguro que lo sacaremos gracias a vuestra complicidad, trabajo y compromiso en la educación pública", afirma el conseller.

"Lo haremos juntos y colectivamente, no tenemos otra voluntad que no sea esa", apunta. "Gracias, porque en estos momentos se demuestra quien está para construir sociedad y mejorar, y quien no; tenemos a las mejores personas con las que podemos trabajar", concluye Vicent Marzà.