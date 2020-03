Mercadona modifica su horario y garantiza la distancia de seguridad

Mercadona implanta desde hoy medidas para frenar la expansión del coronavirus, que pasan por controlar el número de clientes que acceden al mismo tiempo acceso a sus supermercados y señalizar la distancia de un metro entre personas. No es la única novedad anunciada por la cadena de Juan Roig en el marco del decreto aprobado el sábado. Mercadona reduce el horario de apertura al público de 9 a 20 horas, pero matiza que se trata de una modificación horaria que, dada la excepcionalidad, puede cambiar en cualquier momento, lo que será anunciado por la cadena.



Medidas contra el Coronavirus en Mercadona

En el interior de sus tiendas se garantizará una distancia mínima de un metro entre clientes con recomendaciones del personal del establecimiento, además de cartelería. En las secciones de Pescadería y en la línea de cajas, los supermercados marcarán las distancias entre clientes para garantizar el cumplimiento.

Además, los supermercados tendrán un aforo concreto y no se permitirá el acceso al interior del mismo una vez superado. La cadena pide a sus clientes que no acudan de manera masiva a primera hora, y que lo hagan de manera escalonada durante el día, ya que, garantiza, los alimentos de primera necesidad no faltarán y podrán ser debidamente repuestos.

Y pide que las compras sean ágiles para que todos puedan acceder a la tienda. Si, aún así, se forman colas en la vía pública, los empleados supervisarán el cumplimiento de las distancias marcadas por Sanidad.

Eso sí, mientras dure esta crisis, no aceptará «en ningún caso y bajo ningún concepto» devoluciones para evitar posibles contagios. Así mismo, la empresa distribuirá entre su personal las herramientas de protección necesarias para garantizar su seguridad y reforzará las medidas de limpieza y desinfección de las tiendas.

Mercavalencia garantiza frescos

Precisamente, en un intento por acabar con la ansiedad de los consumidores, ayer mismo el concejal de Comercio del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, aseguró que Mercavalencia cuenta «con planes de emergencia que permiten afrontar cualquier contingencia para garantizar el abastecimiento de producto fresco a toda la ciudad». Por ello, ha pedido a los ciudadanos «tranquilidad a la hora de realizar las compras, hacerlas de manera escalonada y no contribuir al desperdicio alimentario por el exceso de compra».

Los mercados municipales de València continuarán atendiendo con normalidad durante los 15 días del estado de alarma, para ofrecer a los clientes y clientas toda variedad de producto fresco: carne, pescado, fruta, verdura y otros.

Asimismo, desde Mercavalència se han puesto en marcha medidas como el refuerzo del sistema de limpieza con más horas de trabajo, la desinfección diaria de los carros, pomos de puertas y pasamanos; también se ha aumentado el número de jaboneras y la reposición del jabón para lavarse las manos.

El Corte Inglés mantiene abiertas sus áreas de alimentación

El Grupo El Corte Inglés mantendrá abiertas todas las áreas de alimentación y productos de primera necesidad ante la situación de alerta sanitaria que vive el país y que ha supuesto el cierre de comercios en todo el territorio nacional. Esto supone tener operativos alrededor de 300 establecimientos comerciales que incluyen todos los supermercados Supercor, los hipermercados Hipercor, y las áreas de alimentación y gran consumo de los centros de El Corte Inglés en València. El horario de atención al público será de 10 a 20 horas de lunes a sábado, y de 11 a 20 horas los domingos y festivos que abran sus puertas.

