La PAH pide suspender el pago de hipotecas y alquileres

La PAH en una concentración frente a la Ciudad de la Justicia.



La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ante las medidas adoptadas tras la declaración de estado de alarma por el Gobierno, que limitan y, en muchos sectores, imposibilitan la actividad profesional, exige la supresión del pago de hipotecas y alquileres para aquellas personas que han dejado de percibir ingresos.

Como sostienen desde la entidad, "en pocos días miles de personas están siendo despedidas de sus trabajos o sufriendo ERTEs". En el caso de la Comunitat Valenciana, el número de expedientes de regulación de empleo tramitados por la Conselleria de Economía ya se eleva a 137, lo que afecta a 4.683 personas. "Muchas familias que de repente dejan de recibir ingresos se ven confinadas en su hogar, pero en cambio siguen teniendo que pagar el alquiler, la hipoteca y los suministros básicos del hogar", denuncian desde la PAH. "Ya nos han empezado a llegar casos de personas desesperadas que no van a poder pagar su alquiler o hipoteca en este contexto. ¿Si tu hogar deja de recibir ingresos, cómo vas a pagar la vivienda?", sostienen.

En este sentido, advierten que su reivindicación y mensajes de alerta ante lo que denominan "nueva crisis de vivienda" se prolonga desde hace mucho años. Una realidad que justifican al considerar que España es "uno de los estados de Europa donde más parte de nuestros ingresos se dedican al pago del alquiler y de la hipoteca, lo que ya estaba ahogando económicamente a muchas familias". Así, ante la crisis sanitaria del virus Covid-19, esta escenario se "agrava". "El pago de la vivienda nos sigue asfixiando, pero muchos hogares dejan de percibir ingresos", lo que tildan de "completamente insostenible".

Supresión de pagos



La Plataforma de Afectados por la Hipoteca insiste en su demanda y asegura que "o se exime a estas familias del pago del alquiler y de la hipoteca durante el tiempo que dure la crisis y no reciban ingresos, o en pocos meses nos estaremos enfrentando a una crisis de vivienda aún peor que de la de 2008".

Así, instan al Gobierno a adoptar esta medida "de manera inmediata", que también incluye la cancelación de los pagos de suministros básicos del hogar, como las facturas de luz, agua y gas, para las personas que pierdan sus ingresos durante la crisis.

"De lo contrario", reiteran, y ante la posibilidad de que se alargue el confinamiento, "nos vamos a enfrentar a una situación en que miles de familias se van a ver forzadas al impago de alquiler o de hipoteca". "En un contexto de carencia absoluta de política de vivienda real a nivel estatal, durante los próximos meses se podría traducir en procesos masivos de desahucios", advierten.

Por último, comunican que en caso de que el Ejecutivo no apruebe estas medidas, "seremos la PAH y los movimientos sociales quienes las pondremos en práctica". "Si algo tenemos claro es que esta crisis no la vamos a pagar la población, no vamos a permitir que ninguna familia sea expulsada de su vivienda solo para garantizar los beneficios de los especuladores", concluyen desde la plataforma.