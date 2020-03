Los primeros ERE temporales afectan a 4.700 valencianos

Las primeras horas de la semana laboral tras decretarse este pasado fin de semana el Estado de alarma tienen un efecto catastrófico sobre el mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Economía tiene mucha tarea por delante. Ayer tramitó 137 expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) que afectan a 4.683 personas. La mayoría de estos procedimientos se solicitan por un plazo de 15 días, que es el período previsto para el citado período de tiempo por el terrible impacto del coronavirus, si bien se podrían alargar esos días de suspensión de actividad solicitadas por empresas valencianas.

De estos 137 expedientes presentados en la Conselleria de Economía, 58 pertenecen a la provincia de València (con 1.049 personas afectadas), 45 a la de Alicante (1.425 trabajadores) y 27, a la de Castelló (521 personas). Mientras tanto, hay otros 7 de ámbito autonómicos (1.688 empleados). El 98% estas solicitudes corresponden a empresas del ámbito de los servicios como hostelería y restauración, así como al comercio, aunque también los hay de actividades industriales.

En cinco días, resueltos

Al ser presentados por motivos de «causa mayor», dada la situación de la ralentización de ritmo del trabajo o bien del cese temporal de actividad, la Dirección General de Trabajo -que los resolverá en un plazo de cinco días- no pondrá excesivos impedimentos para dar su visto bueno a las mercantiles que solicitan estos procedimientos una vez examinados por la Inspección. Eso sí, advierte que los ERE de extinción de contratos no se admitirán.

La Seguridad Social y el Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) -que garantizará el pago del equivalente al 70% de salario de la base reguladora de los trabajadores afectados por los ERE temporales- también están recibiendo estos informes ante el 'efecto coronavirus'.

En los próximos días continuará la avalancha de regulaciones de empleo, según reconocen fuentes empresariales y sindicales. Una de las empresas que anuncia un ERTE es Port Hoteles, que afecta a 11 hoteles y 600 empleados de la cadena de Toni Mayor, a la sazón presidente de la patronal hotelera Hosbec, al reconocer que la situación es «insostenible», informan Rosa Carrizosa y María Pomares. También Profiltek (250 trabajadores) y Froneri (antigua Nestlé), con 70 empleados, han anunciado ERTE.

La CEV pidió ayer la simplificación y agilización de los procedimientos en los ERTE y que los trabajadores afectados puedan recibir la prestación por desempleo desde el primer día. Además, solicitó que la causa de fuerza mayor para justificar las regulaciones de empleo se reconozca para todas las empresas de aquellos sectores cuya actividad está limitada por el Real Decreto 463/2020, así como para las del resto de sectores que, a pesar de no estar directamente afectadas por el estado de alarma, justifiquen debidamente el descenso de su actividad como consecuencia de éste. También solicita una mayor flexibilidad en la contratación y en la gestión del tiempo de trabajo mientras dure el estado de alarma. Los sindicatos CCOO y UGT-PV vigilarán de cerca los ERE temporales y aseguran que no permitirán abusos empresariales no extinciones de contratos.

Mientras tanto, los servicios públicos de empleo autonómico (Labora) y estatal (SEPE), cuya red de oficinas de empleo permanecerá cerrada para la atención presencial al público, renovará automáticamente las demandas de empleo a los desempleados a la fecha de su vencimiento. La C. Valenciana fue la autonomía con más trabajadores afectados por un ERE el pasado año 2019, con un total de 26.031 empleados, lo que supone cerca de un 51 % más.