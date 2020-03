Un joven se encuentra 450 € y una tarjeta de crédito y los devuelve en el juzgado

Eric, un joven que trabaja como repartidor y que confiesa que le cuesta llegar a final de mes, se encontró el pasado viernes 450 euros y una tarjeta de crédito al ir a sacar dinero de un cajero de la avenida Gaspar Aguilar de València. Tras su sorpresa inicial y pensar, según reconoce, en quedarse con este premio casual, el joven optó por hacer lo correcto y a la mañana siguiente llevó el dinero al Juzgado de Guardia de València para que se lo hicieran llegar a su dueña. «Me puse en su lugar y si me pasara a mí me gustaría que me lo devolvieran», explica este ciudadano ejemplar, de los que ya no abundan.

Agentes de la policía de la Generalitat realizaron gestiones para localizar a la titular de la tarjeta de crédito para que se pasara a recoger la misma y el dinero que había extraído del cajero y que se había dejado olvidado en la ranura por causas que se desconocen, y cual fue la sorpresa de los agentes al responderles la mujer que no le importaba el dinero y que «si acaso» ya se pasaría luego si podía.

«Me da igual el dinero, que se lo quede el Estado, tengo problemas más importantes», manifestó telefónicamente la dueña a la policía, quien se presentó finalmente tres días después a recoger su dinero.

En vez de agradecer el gesto de este joven, la mujer dijo entonces que le faltaba la mitad del importe que había sacado, pese a que el límite de extracción de un cajero indica lo contrario.

Pese a ello, el joven que devolvió el dinero se muestra orgulloso de su acción y no quiere agradecimientos, simplemente que si le pasa lo mismo se encuentre con una persona como él. «Es lo que tendría que hacer todo el mundo, aunque sé que no queda mucha gente como yo», confiesa. Además, «el aislamiento por el coronavirus me va a servir para ahorrar».