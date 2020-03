Llevar tiquets de compra y certificado laboral no es obligado, pero sí aconsejable

¿Certificado y tiquet, sí o no? La falta de instrucciones concretas de actuación desde el Ministerio del Interior a sus agentes para que puedan hacer cumplir el decreto del estado de alarma están llevando a una disparidad de criterios en su aplicación que ya ha generado no solo las primeras dudas, sino también encontronazos con los ciudadanos. Y sanciones; precisamente de lo que quería huir Interior al pedir «mano izquierda» a sus agentes para manejar la excepcionalidad de la actual situación de emergencia para contener la vertiginosa expansión del Covid-19.

Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil han explicado a Levante-EMV que «no hay una orden a nivel nacional para que los agentes pidan certificados de trabajo o tiquets que justifiquen las compras que permite el real decreto», si bien admiten que «en algunos lugares se están pidiendo esos justificantes».

Por lo tanto, lo que está sucediendo desde el lunes en algunos puntos de La Marina, tal como ha publicado este periódico, no solo no es un bulo, sino que es una solución de urgencia aplicada en esa zona concreta para hacer cumplir el decreto ante el creciente número de ciudadanos que se están resistiendo a cumplir con el confinamiento, muchos de ellos extranjeros de origen europeo y turistas, especialmente, los británicos.

Las fuentes antes citadas insisten en que «queda a criterio de los agentes que están interviniendo en cada momento y lugar, y de sus mandos en cada área de actuación, en función de la casuística concreta». Así que, cualquier agente puede pedir cualquier tipo de documento para comprobar lo que un ciudadano concreto manifieste en un momento determinado.

El ciudadano debe colaborar

Las fuentes también han recordado que, aunque es cierto que ni el real decreto de estado de alarma, en vigor desde su publicación a las 0.00 horas del pasado domingo, 15 de marzo, ni la orden del Ministerio del Interior publicada 11 horas más tarde para desarrollar el anterior, recogen explícitamente la obligación de que la ciudadanía acredite con documentación la razón por la que ha roto el confinamiento, «cada agente está facultado para solicitarlo con el fin de comprobar la veracidad de lo que el ciudadano argumenta en cada caso», exactamente igual que sucedía con anterioridad al estado de alarma.

Es más, las fuentes de Interior consultadas insisten en que «cada agente está facultado para levantar acta y proponer para sanción a cualquier ciudadano o titular de una empresa» que contravenga el obligado confinamiento o cierre de manera injustificada, sobre todo si se niega a colaborar o persiste en su actitud sin acreditar por qué lo hace.

La no colaboración con las fuerzas de seguridad en el cumplimiento del decreto implica, de hecho, una infracción o un delito de desobediencia, en función de la gravedad de cada comportamiento, sancionables con multas que van desde los 100 a los 600.000 euros, en el caso de las cuestiones administrativas, y con la detención si la resistencia es grave y/o reiterada. Es lo que el ministro del Interior suele referirse con el eufemismo de «personas insolidarias y renuentes».

Obviamente, si un ciudadano es denunciado por no llevar el certificado de trabajo o el tiquet que acredite que su compra está justificada, y que su estancia en la vía pública o su desplazamiento realmente obedecen a uno de los supuestos que recoge el decreto, podrá recurrir la sanción (que ya se están imponiendo por este concepto) ante la subdelegación o delegación del Gobierno correspondiente cuando la reciba en su domicilio. A partir de ahí, ya será el responsable gubernativo quien atienda o no a las razones argumentadas en el recurso y le dé o no la razón al denunciado.

En todo caso, las distintas comandancias y comisarías provinciales están aclarando en cada caso como se debe actuar.