Nuevo bulo educativo: el calendario escolar no se ha modificado

La Conselleria de Educación ha desmentido un segundo bulo en tan solo tres días. Se trata de un texto con apariencia de documento oficial en el que, debido a la situación excepcional provocada por el alto número de contagios de Covid-19, se asegura que la Administración ha decidido alargar el curso escolar hasta el 31 de julio.



Asimismo, el texto falso que está circulando por WhatsApp y otras redes sociales asegura que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se realizarán del 10 al 12 de agosto, y que el profesorado no cobrará la paga extra de julio.



Desde la Conselleria de Educación confirman que este documento es "completamente falso", así como la información que contiene. Por el momento no se ha decidido modificar el calendario escolar establecido para 2019-20 ni se ha elegido una nueva fecha para la selectividad, sí se ha acordado su aplazamiento.



El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha instado a que "entre todas y todos debemos combatir las 'fake news' i la desinformación, sobre todo en situaciones como la actual".



Aunque este texto está creando gran confusión en redes sociales y a las familias, basta con leer con detenimiento para descubrir que se trata de un bulo. En primer lugar, el logo de la conselleria no se corresponde con el utilizado por el departamento de Educación de la Generalitat ni durante la primera legislatura del Botànic ni durante la actual, corresponde al utilizado por el Consell entre 2011 y 2012.



Asimismo, en el documento se hace referencia a la conselleria denominándola de diferentes maneras (añadiéndole a Educación "Cultura i Esport", "Investigación" o "Formación y Empleo", mezclando las diferentes denominaciones que ha tenido en los últimos años.



Por último, el documento combina varias veces palabras en valenciano y castellano, además de numerosas y evidentes erratas y faltas de ortografía, visibles ya desde el encabezado.



La presentación así como la mezcla de tipografías dentro del texto y la firma tampoco son habituales por parte de la Conselleria de Educación, que pide a las familias dar credibilidad solo a las informaciones publicadas por fuentes oficiales y en la página web habilitada especialmente con la información relacionada con la pandemia.