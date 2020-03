Rescatan a un perro de un contenedor subterráneo de basura

Agentes de la Policía Local de Alboraia rescataron a un perro de avanzada edad dentro de un contenedor subterráneo de basura. Los hechos sucedieron el lunes cuando, gracias al aviso de una vecina, una patrulla se personó en el lugar. La mujer y los agentes sacaron al animal. Los policías le pasaron el lector del chip y comprobaron que no lo tenía. Se trata de un perro de avanzada edad que, al parecer, presenta lesiones y ceguera. Varias personas se interesaron por su adopción y finalmente una de ellas se hizo cargo de él. «No sabemos qué mal alma tiró anoche un perrito dentro de un contenedor subterráneo de basura. Finalmente, lo pudimos rescatar y donarlo en adopción. No lo abandones, los animales no transmiten el #COVID_19», indica la Policía Local en un mensaje en Twitter.