El SOS de las cuidadoras: "Cuidar a quienes cuidan"

¿Quién cuida a quienes cuidan? Esta es la pregunta/denuncia que lleva días haciéndose el personal del Instituto Valenciano de Acción Sociall (Ivass), el organismo dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que se encarga de la atención sociosanitaria en diferentes centros de diversidad funcional, salud mental y de mayores de titularidad pública. Una plantilla de medio centenar de personas (en su mayoría cuidadoras) que hoy, a través de los tres comités de empresa de València, Castelló y Alicante, han lanzado un SOS ante la situación de precariedad en la que se encuentran.

El grueso de este personal sigue trabajando, pero, según han denunciado sus representantes sindicales, carecen de equipos de protección mínimas para evitar contagiarse y contagiar a las personas usuarias, muy vulnerables y la mayoría con patologías asociadas, ya que se atiende a personal de avanzada edad, con enfermedades mentales o de diversidad funcional.

Cansadas de esperar una solución, hoy han salido a las puertas de sus centros para exigir protección ya que, señalan, igual que no se puede estar sin personal sanitario en los hospitales, tampoco sin personal que cuida a los más vulnerables y olvidados de la sociedad. La situación, narran desde los tres comités de empresas, es kafkiana. De un lado, alrededor de cien empleadas y empleados siguen obligados a acudir físicamente a sus puestos de trabajo, a pesar de que las residencias de dia (unas catorce) se han cerrado. Desde los comités, se plantea que lo lógico es que estas personas se queden en casa, aisladas, y queden preservadas para cuando, sea necesaria, sean movilizadas a otros centros que sí tienen residentes todo el día. Se argumenta que, dada la situación, es cuestión de días que se den casos de contagios entre el personal cuidador y entonces será necesario echar mano de otras personas. En Castelló, de hecho, se ha aislado a todo el personal al dar una trabajadora positivo en un centro de diversidad funcional. Cabe recordar que este personal rota por varios centros, por lo que la posibilidad de propagar la enfermedad es más fácil.



Comunicado de los tres comités de empresa



En su comunicado, los comités denuncian que "la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está exponiendo de manera innecesaria a estas trabajadoras y trabajadores que acuden a su trabajo todos los días y salen a la calle". Por ello, piden que se adopten medidas lógicas para intentar preservar a los trabajadores de exposiciones innecesarias y proponen que el personal de Centros Ocupacionales y de Día permanezcan en sus casas, localizables en todo momento, por si en las Residencias se requiere más personal conforme avance esta situación. "En estos momentos no se ha dictado ninguna instrucción con respecto a esto, ni a la adecuada distribución de personal en Atención Directa, aunque sí en los servicios burocráticos", añaden.



La imposible distancia social



La otra escena es aún peor. Más de 400 personas atienden por turnos los centros con usuarios y carecen de material mínimo de protección: guantes, mascarillas y gel desinfectante. El problema en estos casos es que la instrucción de mantener la distancia de un metro y medio es directamente imposible. "A pie de obra las instrucciones no seon reales, no vale decirle a una persona con enfermedad mental que no se acerque, ni tampoco se les puede aislar", explica una cuidadora con décadas de experiencia a sus espaldas. " Es imposible mantener esa distancia en tareas como puede ser la higiene personal, cambio de pañales, o cualquier otra actividad en la que hay interactuación con ellos, así como, para el personal de limpieza que debe extremar, aún más, las labores de limpieza y desinfección de las residencias", añaden en el comunicado. Y apuntan que están haciendo gestiones para conseguir mascarillas, pero estas se derivan a sanidad.

Desde el comité de empresa se hace un llamamiento para que se les tenga en cuenta y sobre todo evitar males mayores: "¿Qué pasará si las cuidadoras enferman y deben quedar en aislamiento? ¿Quién se encargará de estas personas?", se preguntan desde el comité, que además, pone en valor la dedicación y el esfuerzo de un plantilla volcada y que sigue trabajando en estas circunstancias adversas.