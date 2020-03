Bandejas llenas de solidaridad

Aluvión de afecto. Surgió como una iniciativa personal, pero varios hospitales están recibiendo miles de emails anónimos que mandan ánimo a los pacientes confinados

La iniciativa personal de la doctora Cristina Marín Campos, del Hospital Universitario de La Princesa, de solicitar a sus familiares y amigos el envío de correos de ánimo a los pacientes aislados por el coronavirus ha llenado la bandeja de entrada de su cuenta electrónica pero también ha provocado la creación de otras cuentas similares, todas bajo el dominio gmail. Algunos ciudadanos se resisten a facilitar por las buenas sus direcciones electrónicas, nombres y profesiones como pide la médica en su audio, ante el temor de que sea una estafa para hacerse con sus datos.

Este diario ha llamado a los centros hospitalarios en los que han surgido cuentas de apoyo a los enfermos y ninguno, excepto en La Princesa, conoce el origen ni la persona que gestiona la dirección en la que se hace esa solicitud. La Policía Nacional tiene razones para sospechar que alguna de esas iniciativas no sean más que trampas para hacerse con datos a través de las direcciones de correo y recomienda prudencia y no facilitar datos personales en cuentas que no sean oficiales.

«Fue una preciosa idea de la doctora que iba dirigida a sus familiares», confirman, desbordadas, fuentes del Hospital Universitario de La Princesa. Marín Campos «está única y exclusivamente dedicada a los pacientes y sorprendida por la repercusión de su audio», añaden. Su bandeja de entrada está repleta de cartas de toda España, más de 35.000, que animan a los pacientes aislados para que además de superar la enfermedad, lidien lo mejor posible con la soledad impuesta por el confinamiento. La dirección para enviar las misivas es: cartas.venceremos.covid19@gmail.com.

El audio de Campos corrió como la pólvora por los móviles de toda España a pesar de que estaba dirigido únicamente a su grupo familiar.



Desde Madrid hasta Palma

La doctora suplica ayuda para «aliviar la situación» de su hospital, «donde hay mucha gente infectada» por el virus Covid-19. Todos sufren un aislamiento «brutal» mientras están «ingresados, solos en la habitación e incluso intubados en la UCI», avisaba con voz triste pero serena sin ser consciente en ese momento de que su mensaje se iba a propagar tan rápido como el coronavirus.

A los minutos del audio, surgió la misma iniciativa en el Clínico San Carlos, La Paz, el Severo Ochoa, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón o el 12 de octubre. Todas son cuentas gmail a las que enviar mensajes de cariño a los enfermos asilados. También en el hospital Son Llatzer de Palma, a iniciativa de Andrea Martínez.