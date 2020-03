Plan de emergencia en Save The Children para 200 familias valencianas

Yesenia, de 25 años, es una de las madres solas con hijos a cargo afectada, como todos, por el Estado de Alarma impuesto por el coronavirus. "Trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio y desde hace días no me han vuelto a llamar para ir a trabajar, estoy muy preocupada. Tengo dos hijos de 7 y 4 años y ya mi situación económica normalmente es muy complicada, solo gano 700 euros al mes. Estoy muy preocupada por el futuro", afirma Yesenia.

Salud, con tres hijos a su cargo, es limpiadora y tiene que seguir saliendo de casa todos los días para ir a trabajar. "Los niños están muy nerviosos, no entienden por qué no pueden salir de la casa, están estresados, les cuesta sentarse a hacer los deberes. Yo tengo que seguir trabajando y mientras no estoy con ellos, los cuida su hermana mayor", explica esta mujer.

Para paliar la difícil situación de estas y otras familias, Save the Children pone en marcha "A tu lado", una intervención de emergencia para paliar el daño que están sufriendo ya las familias a las que la organización está atendiendo actualmente en la Comunitat Valenciana, así como en el resto de España. Son familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, con un alto porcentaje entre ellas de madres solas con hijos o hijas a su cargo, así como trabajadores cuyos ingresos no son suficientes para salir de la pobreza o sobreviven en la economía informal.

Save the Children quiere dar así respuesta a las consecuencias socioeconómicas que está provocando la emergencia sanitaria. En una primera fase, la organización pretende llegar a 200 familias en la Comunitat Valenciana y a más de 2.000 en toda España. Esta intervención –que supone una adaptación de las acciones que Save the Children lleva a cabo en España desde hace años– se basará en tres pilares, complementarios entre sí, que se enfocarán a reducir el grave daño que la situación tiene en la infancia: la respuesta rápida para la emergencia económica, la emergencia educativa y la emergencia psicológica. En concreto, estas medidas consistirán en el acceso a una alimentación básica, el refuerzo escolar y la atención individualizada de profesionales para paliar los efectos del aislamiento, la incertidumbre y el estrés.

En concreto, la campaña A tu lado está llevando conectividad, dispositivos móviles, contenidos educativos y apoyo de tutores a distancia a niños y niñas que no tienen acceso a este tipo de recursos. Además, los profesionales de la organización están atendiendo al bienestar emocional de los niños y las niñas con pautas a sus padres y madres sobre crianza positiva, en estas condiciones tan extraordinarias como las que supone el confinamiento domiciliario. Además, Save the Children ha abierto una línea de atención psicoterapeútica online también para estas familias.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, afirma que "las familias que atenderemos con el programa 'A tu lado' son las más vulnerables que existen dentro de esta crisis sanitaria, aquellas que tienen menos recursos". "Si antes de la cuarentena ya tenían problemas para cubrir las necesidades básicas de alimentación y atención de sus hijos e hijas, ahora estas dificultades se multiplican", asegura Hernandez.

"Es nuestro deber como organización humanitaria ayudar a los niños y niñas tanto en la Comunitat Valenciana como en España, ya que ahora son más prioritarios que nunca para una organización como la nuestra, nacida para atender a grandes emergencias", señala el director territorial.

La intervención 'A tu lado' se inicia también en varias zonas de Andalucía, Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Euskadi. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de CaixaProinfancia, programa impulsado por la Obra Social la Caixa y de empresas que ya se han sumado como Samsung, Cellnex, Banco Sabadell, LG, Mediamarkt y la Fundación Vodafone.

Asimismo, el grupo musical Los Secretos ha querido contribuir solidariamente a esta campaña cediendo los derechos del tema "Pero a tu lado", concretamente la versión especial online que Álvaro Urquijo ha hecho junto a los otros miembros del grupo y que compartieron recientemente en sus redes sociales en apoyo a todos los afectados por la crisis del coronavirus.