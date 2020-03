Alud de llamadas para copiar el ejemplo de las aparadoras de Elda

«Si nos proporcionan el material cosemos todas las mascarillas que nos traigan», afirma rotunda Mari Fe, de Utiel, de profesión modista. Ella es una de las muchas mujeres que estos días han abarrotado la centralita telefónica del Ayuntamiento de Elda. Están dispuestas a seguir el ejemplo de las aparadoras de esta localidad alicantina, que se pusieron a coser mascarillas voluntariamente para suplir la falta de material en centros médicos y residencias.

Mari Fe y otras tres mujeres piden material para ponerse a coser y ayudar en lo que puedan. «En el ambulatorio de aquí dicen que tampoco tienen mascarillas, ni en las residencias», asegura. Como ella, han llamado trabajadoras de todos los sitios de España. «Badajoz, Málaga, Córdoba, Ciudad Real, Madrid, Asturias, Cantabria, de todos lados piden que les mandemos material para coser. La acogida ha sido muy emocionante», asegura Juani Ochoa, concejala de Elda.

Según asegura Ochoa, la iniciativa surgió de dos enfermeras del Centro de Salud de la localidad, que no quieren dar su nombre, pero fue el ayuntamiento quien coordinó a las aparadoras para fabricar mascarillas. «A la que llamaba me decía que sí al instante, están todas muy implicadas y trabajando desde hace días», señala. Desde el fin de semana hasta hoy se han fabricado unas 5.000 mascarillas que, si bien no están homologadas, sirven para proteger a los grupos de riesgo: ancianos, inmunodeprimidos, con enfermedades respiratorias o crónicas de aquella comarca.