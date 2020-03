La izquierda arremete contra el rey y los partidos del centro derecha lo salvan

El discurso pronunciado en la noche del miércoles por el Rey Felipe VI fue acogido de forma bien distinta por los partidos políticos valencianos. Los partidos de la izquierda, sobre todo Unides Podem y Compromís, se mostraron muy críticos, incluso pidiendo el fin de la institución, mientras que las fuerzas del centro derecha han avalado las palabras del Rey e insisten en la unidad.

El síndic de grupo socialista, Manolo Mata, calificó la intervención real como «previsible» tanto en el agradecimiento a quienes están trabajando para frenar las crisis como en la petición de unidad. Mata, sin embargo, considera que la monarquía atraviesa un momento muy crítico y «era buen momento para decir otras cosas o haber hecho autocrítica, como por ejemplo si el Rey emérito tiene o no fondos irregulares en un paraíso fiscal», dijo. En este sentido, cree que el Rey debería haber anunciado que estos fondos fueran devueltos al Estado, si bien cree que de estos temas se hablará cuando pase la crisis de la pandemia.

«Discurso vacío y totalmente prescindible, como lo es la monarquía a día de hoy». Así de crítico se mostró el síndic de Compromís, Fran Ferri, para quien lo relevante fue la cacerolada exigiendo «un sólo gesto» a la monarquía: la devolución de los cien millones «de las corruptelas del Rey emérito» y que estas se destinen a la sanidad.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, se mostró también muy crítica. En su opinión, el discurso del Rey llega «tarde» y «no sólo en el tiempo». Le reprochó que dé consejos «vagos» cuando «ya sabemos qué hacer» y «nos pide unidad cuando llevamos tiempo demostrándolo» en los balcones. «Del Rey esperábamos más explicaciones que sermones», aseguró. Para Davó en la calle sonaba más fuerte la «cacelorada» que un discurso «que no está a la altura». La síndica incluso reflexionó sobre si no es momento de cuestionar la propia institución que no está a la altura de un pueblo «digno» al que el Gobierno «está protegiendo».

Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, consideró «positivo» el discurso del Rey tras poner en valor que representa la unidad de España. «En un momento en que nuestra nación vive momentos complicados era necesario su mensaje», indicó la dirigente popular: «Fue un discurso directo, emotivo y de reconocimiento al personal sanitario y a la gente que trabaja», dijo. Bonig indicó que no es el momento de críticas, sino de unidad. «Tiempo habrá para ver que se ha hecho mal», añadió. Para Bonig la gente mira ahora a las instituciones y políticos y quieren soluciones. En ese sentido se unió a la petición del Rey para que haya unidad e insistió en que hay que tener altura de miras.

Desde Ciudadanos, el síndic Toni Cantó, compartió las palabras del Rey y consideró «esencial permanecer unidos para hacer frente al coronavirus». Además, calificó de «vergonzoso» que algunos partidos «estén alentando caceroladas cuando lo fundamental es mantener la unidad».

También mostró apoyo la síndica de Vox, Ana Vega. «Estoy muy de acuerdo con las palabras pronunciadas por SM el Rey Felipe VI. España ha demostrado ser una gran nación, somos un gran pueblo, que siempre ha sabido combatir a sus enemigos. Ahora hace falta más unidad que nunca para combatir esta pandemia pero estoy segura de que juntos los lograremos», remató.