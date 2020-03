Un policía local es el primer funcionario enfermo en València

Un policía local de València ha sido el primer funcionario municipal afectado por el coronavirus, lo que ha obligado a poner en cuarentena durante catorce días a una decena de compañeros y a desinfectar las instalaciones policiales donde trabajaba.

Según ha podido saber este periódico, el agente dio positivo el pasado miércoles e inmediatamente se puso en marcha el protocolo de actuación. Lo primero fue poner en cuarentena a los diez trabajadores que habían estado en contacto con él en los últimos días. Y, posteriormente, se procedió a desinfectar las instalaciones con chorros de calor a 80 grados para «desnaturalizar cualquier patógeno».

Tras conocerse la noticia, avanzada por el alcalde, Joan Ribó, durante su visita a las instalaciones de Feria València donde se guardan buena parte de las fallas que no se han podido montar, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, aseguró que se habían tomado todas las medidas necesarias y destacó la labor de prevención que se ha venido realizando en la Policía Local, un cuerpo para el que el Partido Popular, por ejemplo, había pedido más protección.



Primeros en movilizarse

Cano recordó que fueron los primeros en movilizarse para conseguir medios de protección, de tal manera que el 5 de marzo ya se había realizado el primer protocolo de actuación y que el viernes siguiente, antes de que se decretara el estado de alarma, se hizo una actualización y se comunicó a los sindicatos. Ahora, además, se han establecido turnos para que siempre haya gente de patrulla en la calle y el resto de agentes en sus casas.

Respecto a la imposición de sanciones a quienes no cumplen las medidas del estado de alarma, el concejal aseguró que se están poniendo y además con cantidades «contundentes», aunque prefirió no dar más datos al respecto. «Tenemos que tener claro que esto es un incendio y que si no hacemos un cortafuegos no se apaga», dijo.

En este sentido, el alcalde de València, Joan Ribó, explicó que la gente se está comportando bien en general. En una ciudad de 800.000 habitantes, «siempre hay gente a la que hay que advertirla, pero la mayoría cumple con las normas». «Somos gente a la que le gusta estar en la calle, pero sabemos cumplir las normas, comos disciplinados», dijo el alcalde, que también valoró la creatividad de los valencianos en sus convocatorias de los balcones.