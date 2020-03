San Sebastián contra el coronavirus

Los vecinos de la Pobla de Vallbona han pedido al párroco de la Iglesia Santiago Apóstol procesionar la imagen de San Sebastián durante el confinamiento por el coronavirus Covid-19, como ya ocurrió en el siglo XVII, cuando se sacó al santo en procesión a petición popular por la pandemia de la peste y sanó a algunos vecinos, según cuenta la tradición oral que ha pasado de padres a hijos a lo largo de los años.

Este fundamento histórico echó las raíces del culto en la localidad del Camp de Túria al que fuera mártir a principios del siglo IV según el catolicismo y se erigió como protector contra las pestes y enfermedades contagiosas. Hay que recordar que la peste, en los siglos XVI y XVII, diezmó a la población española y, de hecho, 16.000 personas fallecieron en València durante el año 1600 según los archivos.

"Los feligreses me han pedido que saquemos al santo en procesión pero no podemos hacerlo porque no hay que hacer ninguna manifestación pública debido al Estado de Alarma y no tenemos permiso de las autoridades", asegura Francisco C., el cura de esta localidad.

Cuando se decretó el confinamiento y las iglesias cerraron para evitar el contagio, los feligreses de la Pobla pusieron los tapices con la imagen de San Sebastián en sus balcones para "que nos proteja de esta epidemia y cuide al pueblo", expone una vecina que pertenece a la clavaría de Los Bisiestos, un grupo de personas que celebra las fiestas patronales en honor al mencionado santo cada cuatro años. Esta poblana también manifiesta que "creo que si se convirtió en patrón por curar la peste a varias personas de este pueblo, este santo podría a hacer lo mismo ahora con el coronavirus", concluye en un alarde de fe.

"Lo único que le pido a la gente es que rece para que el coronavirus se aleje y, cuando no haya más infectados, les he prometido que sacaremos a San Sebastián en procesión como forma de acción de gracias para las personas que se han curado", apuntó el párroco. Asimismo, Francisco aclaró que hay que "aclamarse a él como narran los gozos que le cantamos: en la peste y su dolencia, sed nuestro libertador".

Finalmente, la mitología hagiográfica expone que San Sebastián es protector del contagio de la peste en las Gestas de los Longobardos. Según relata esta leyenda, una peste catastrófica se extendió por toda Italia en el año 654 y la epidemia no cesó hasta que no se erigió un altar en nombre de San Sebastián. En ese sentido, el santo cruzará, de nuevo, la aduana del tiempo cuando pase el coronavirus, para pisar otra vez las calles de la Pobla de Vallbona y dejar su huella en el tiempo ante las adversidades mundanas.

