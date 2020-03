Los sindicatos hacen frente común contra Educación

Los sindicatos mayoritarios de la educación pública valenciana, Stepv y ANPE, que representan el 70 % de la Mesa Sectorial de Educación, han vuelto a exigir hoy, esta vez ante el Ministerio de Educación, que se decrete con carácter de urgencia el "cierre total de los centros educativos en todos los territorios donde aún se mantienen abiertos", incluida la Comunitat Valenciana, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar cualquier desplazamiento que no sea esencial.



No obstante, se trata de una decisión que el Ministerio de Educación deja en manos de las comunidades autónomas, por entender que está dentro de las competencias de estas, un posicionamiento que los sindicatos han calificado como "decepcionante", ante la expansión del Covid-19.



Según ambos sindicatos, "resulta imperativo, ante la gravedad de la situación en que nos hayamos inmersos, que ningún docente ni equipo directivo acuda a los centros educativos para evitar cualquier contagio y no contribuir con la expansión del virus. Además, las tareas que tienen que realizar en los centros las pueden realizar perfectamente en sus domicilios".



"Sólo se deberían abrir en caso que se requiera por las autoridades competentes la abertura de los centros por necesidades ante la sobrecarga de los centros sanitarios o cualquier otra circunstancia que se determine", detallan desde ANPE y STEPV, que han presentado hoy mismo conjuntamente la denuncia ante la Inspección de Trabajo.



"Pensamos en el bien no sólo de los docentes, sino en el conjunto de la ciudadanía, puesto que cada desplazamiento implica multiplicar exponencialmente el riesgo de contagio e impide poner freno a esta grave crisis sanitaria, social y económica", afirman en un comunicado.

Por su parte, desde la federación de enseñanza de CC OO también han vuelto a reclamar a la Conselleria de Educación que los centros educativos queden cerrados, "con la disponibilidad de los equipos directivos en caso de que se puedan necesitar los edificios para usos que desde las autoridades sanitarias soliciten".

"La solidaridad con la ciudadanía en estos momentos entendemos que también pasa para reducir al máximo los posibles puntos de contagio y consideramos que la apertura generalizada de los centros educativos no responde a ninguna necesidad, dado el cese de actividades educativas presenciales", detallan.

Para tratar este asunto, desde FE CC OO PV han solicitado la convocatoria de una Mesa Sectorial, en modalidad telemática.

Asimismo, esta semana CSIF también ha pedido a la Administración que cierre los centros educativos.

En las instrucciones tras anunciar la suspensión de las clases presenciales, la conselleria detalló que el profesorado debe asistir a los centros "con carácter general" para coordinarse y organizar la formación online que se va a ofrecer al alumnado. Una vez esto esté hecho -o si ya lo está-, los equipos directivos pueden autorizar que los docentes trabajen desde casa, siempre que el centro esté abierto de 9 a 13 h y que esté, por lo menos, un miembro del equipo directivo y el personal de limpieza.