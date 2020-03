Totes les eines per a treballar en línia

La Conselleria d'Educació ha conformat un pla d'acció per a l'acompanyament en l'educació a distància en totes les modalitats, cursos i cicles de l'educació valenciana per fer front a la suspensió temporal de les classes presencial amb motiu de l'alerta sanitària causada pel virus Covid-19.

Així, i amb l'assessorament dels experts de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat, Educació ha desenvolupat un pla unificat de docència digital per tal d'impartir de manera no presencial les activitats i la formació corresponents a les diverses etapes escolars.

Les sigles d'este model unificat lectiu d'activitats no presencials, «Mulan», formen l'acrònim que recorda a la llegendària heroïna xinesa Hua Mulan del segle VI que simbolitza la lluita de tot un poble contra l'invasor. «A això aspira a ser 'Mulan', el símbol del fet que treballant conjuntament podem guanyar la batalla al Covid-19 tal com està fent el poble xinés», subratlla el conseller Vicent Marzà.

«Hem de fer tots els esforços per tal de garantir l'accés a un dret fonamental com és l'educació per les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem», subratlla el titular d'Educació. «Este és l'esperit de 'Mulan'», afegix Marzà, qui el definix com «un pla diversificat respecte a les tecnologies que el constituïxen però amb un objectiu únic: garantir la docència en línia a l'alumnat, i ajudar el professorat en l'accés a estes eines».



Quatre portals digitals

El pla inclou quatre portals digitals, tres d'ells segmentats per etapes educatives per les seues característiques i per tal de garantir que, encara que el nombre d'usuaris i usuàries en línia siga elevat, el sistema no col·lapse. Tanmateix, s'han fet treballs de manteniment als servidors per a d'ampliar la seua capacitat. Són «Mestreacasa», adreçat per a Infantil i Primària; «Aules» per a ESO, FP Bàsica i EOI; així com la plataforma de videoconferències «Webex» per a Batxillerat i FP. Amb caràcter general, les proves o exàmens es realitzaran a través d' «Aules».

El quart portal és l'eina «Web Família» (WF2), que és el nexe de comunicació entre el professorat i les famílies i del qual s'ha ampliat la capacitat per damunt dels 5,5 milions de missatges, ja que la conselleria considera que mantindre el contacte és essencial. A més, a través d'este servei s'enviarà l'avís de les noves actualitzacions de material disposat en la pàgina web del centre educatiu per a cada cicle, curs i etapa educativa.

Des del portal «Mestreacasa» serà des d'on es difondran en obert i es podran descarregar els materials per a Infantil i Primària per a fer les tasques a casa. Els centres concertats ho faran des de les seues pròpies plataformes web. La Direcció General d'Innovació Educativa està organitzant un repositori unificat de materials i projectes, que es trobarà disponible durant els pròxims dies.

D'altra banda, «Aules» es destinarà a l'aprenentatge en línia, accessible des de qualsevol dispositiu i basat en Moodle. Per a treballar amb esta plataforma, que permet crear «aules virtuals», no cal cap mena de sol·licitud, n'hi ha prou amb tindre usuari i contrasenya d'Itaca, la plataforma de la Generalitat que centralitza tota la gestió educativa dels centres i que està incronitzada amb «Aules». El pla «Mulan» proposa l'ús d'esta eina (de la qual hi ha tutorials a Youtube) per als cursos d'ESO, FP Bàsica i per a realitzar avaluacions a Batxillerat. A més, en el cas dels centres concertats que no disposen de cap altra plataforma d'ús habitual, s'habilitarà la possibilitat que puguen fer-la servir. A més de Web Família, este portal també permet la comunicació entre docents i l'alumnat.



Classes a distància en directe

El portal de videoconferències «Webex», desenvolupat per Cisco en col·laboració amb Telefònica, s'utilitzarà perquè el professorat de Batxillerat i d'FP puga fer docència en directe a distància. Així, es garantix la impartició de les classes en aules virtuals a les quals es podrà accedir a través d'un enllaç URL permanent i únic per a cada docent, que rebrà un correu electrònic amb el seu enllaç personal.

Amb l'únic requeriment d'una càmera web i micròfon, el professorat pot impartir classe en videoconferència amb el seu alumnat, que podrà demanar la paraula i plantejar els seus dubtes en directe tant en veu amb un micròfon, com per escrit a través del xat .

En el cas que no es puga accedir a Internet, l'alumnat disposarà d'un número de telèfon a través del qual podrà escoltar en directe la classe. A més, l'àudio permaneixerà a l'aula per a l'alumnat que no haja pogut assistir en directe. No obstant, el pla proposa que, per tal d'ajudar a generar rutines, la docència en línia siga impartida en els horaris habituals de classe.

Actualment, la Generalitat treballa en una guia d'ús per a professorat i alumnat que estarà disponible en breu. A més, per a donar servei als dubtes que puguen sorgir en el seu ús, s'habilitarà un telèfon gratuït per a resoldre qualsevol qüestió al voltant de Webex. Tota la informació també està disponible en el web (https://www.webex.com/es/video-conferencing.html).

Entre altres funcionalitats, Webex permet gravar les classes perquè puguen ser consultades per l'alumnat en qualsevol moment així com difondre material digital divers per a complementar la docència. Els centres concertats hauran d'utilitzar les seues plataformes d'ús habitual per facilitar la docència a distància del seu alumnat d'FP i Batxillerat.

Finalment, els equips directius dels centres i la conselleria treballen en la conformació de mesures alternatives per a garantir la formació a distància de l'alumnat que no té accés a les TIC. Cal destacar que, segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en 2019 prop del 91 % de les llars valencianes disposaven d'accés a internet, i que el 99,9 % d'estes connexions són de banda ampla. A més el 80 % de les llars del territori valencià disposen d'ordinadors o tauletes informàtiques i el 98,8 % de telèfon mòbil.

Educació aclara que totes les plataformes i eines digitals que la conselleria inclou en el pla «Mulan» garantixen la privacitat de les dades dels estudiants en internet.

El conseller ressalta que «tot este desplegament tecnològic naix amb la voluntat de fer costat a tot el personal docent, que són la clau per a garantir, en estos moments de dificultat extraordinària, l'accés de l'alumnat a l'educació i per a intentar que tinguen unes rutines de treball a casa tutoritzades. Per a fer-ho, des de la conselleria volem reivindicar i agrair a tot el professorat els excepcionals esforços que fan per tal de superar aquesta situació mai viscuda abans».