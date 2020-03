Aumentan los casos graves a la espera del pico a principios de abril

Las cifras oficiales de afectados por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 siguen aumentando en la C. Valenciana -ayer nueve muertes más, seis en Alicante y tres en Valencia, y otros 184 nuevos positivos- y parece que la tónica va a seguir siendo la misma al menos durante toda la próxima semana e incluso principios de la siguiente.

Son las fechas en las se podría dar el pico de la epidemia, según auguró ayer por primera vez la consellera de Sanidad, Ana Barceló, citando fuentes del Ministerio de Sanidad. De aquí a entonces, si los pronósticos de los especialistas del Gobierno se cumplen, la cifra total de positivos (1.105 a día de ayer) no dejará de subir.

Por ahora, el número diario de nuevos casos positivos se mantiene alto, pero no ha sobrepasado los 216 registrados el pasado 15 de marzo. A esto ha contribuido notablemente que durante toda esta semana no se estén haciendo pruebas ni contabilizando a los casos más leves y que permanecen aislados directamente en sus casas siguiendo órdenes del Ministerio de Sanidad. De ahí que todos los nuevos casos que se están registrando, 184 ayer, sean de los más complicados, lo que tiene un reflejo directo en las cifras de hospitalizados y de personas en la UCI. Según los datos oficiales, ayer eran 378 las personas hospitalizadas, un 26 % más que un día antes y, de ellas, hay 71 graves en alguna UCI, un 20 % más que un día antes: once personas más en Valencia y una en Castelló.

De hecho, con la última actualización de datos, la Comunitat Valenciana presenta un balance que podría ser contradictorio: se mantiene con una incidencia de la enfermedad baja y está entre las regiones menos afectadas en relación a su número de habitantes pero, por contra, es ya la segunda en número de pacientes graves en UCI, solo por detrás de la región de Madrid donde tienen ya a 678 personas en cuidados intensivos.

La explicación está en esa falta de detección y registro de los casos más leves y la existencia de dos grandes brotes en dos residencias de ancianos, el colectivo más vulnerable, y que obliga a tomar medidas de hospitalización o incluso de cuidados intensivos mucho antes.

Barceló atemperó ayer los ánimos recordando que el sistema valenciano tiene aún pulmón para acoger a pacientes, más o menos graves, y que aquí aún no se habían implementado medidas para seleccionar quiénes sí podían entrar en la UCI y quiénes no como ya se está haciendo en algún hospital madrileño de los más colapsados.

En los próximos días y en cuanto se implemente el nuevo protocolo de volver a hacer las pruebas del Covid-19 a todos los casos, aunque tengan síntomas leves, es previsible que los casos aumenten con mayor intensidad pero el porcentaje de casos graves sea inferior y más parecido a los datos registrados en China: de todos los contagiados, el 80 % tenía síntomas leves, el 15 % necesitaba hospitalización y el 5 % eran casos graves. Ahora, los casos en UCI son el 6,4 % del total de positivos.