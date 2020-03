La banca toma medidas para que los mayores no vayan a sus oficinas

La necesidad de proteger a los mayores de edad, el colectivo más vulnerable a la crisis del coronavirus, está llevando a la mayoría de entidades financieras a tomar medidas directamente dirigidas a este grupo de clientes, entre quienes se encuentra el mayor número de usuarios que no utiliza internet y que, de normal, acude con más asiduidad a las oficinas para actualizar sus libretas, comprobar que el Estado les ha pagado su pensión o para realizar extracciones de dinero. La cita previa para escalonar las visitas a la sucursal y evitar aglomeraciones peligrosas que podrían acarrear el riesgo de contagio se empieza a generalizar. También las decisiones para facilitarles la liquidez con un adelanto en el cobro de la pensión.

La primera entidad en poner en marcha esta última medida ha sido CaixaBank, que abona la pensión desde ayer, cinco días antes de lo que es habitual. Asimismo, el banco con sede social en València ha puesto en marcha un sistema especial de información y organización de citas previas para los clientes mayores de 65 años que deseen percibir su pensión, así como realizar reintegros a lo largo de los próximos días. El objetivo de esta medida, «exclusiva para los 1,8 millones de clientes con su pensión domiciliada en CaixaBank, es contribuir a la protección del colectivo sénior y facilitar que la organización de los equipos de trabajo y la aplicación de las medidas de prevención del coronavirus en la red comercial sea más eficaz», según el banco.

Por su parte, Bankia abonará a sus clientes el lunes por la tarde las pensiones de la Seguridad Social, dos días antes de la fecha prevista, que es el 25 de cada mes. Además, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para evitar, en la medida de lo posible, que los pensionistas tengan que acudir a las oficinas. El lunes se pondrá en contacto telefónico y enviará otro mensaje al móvil de sus clientes para comunicarles que se ha ingresado la pensión en su cuenta.

Banco Sabadell, que gestiona actualmente cerca de 800.000 clientes de este segmento de edad, está contactando con ellos telefónicamente con el fin de evitar que tengan que desplazarse a las oficinas. De estos 800.000, hay más de 150.000 personas mayores de 75 años y que no disponen de canales a distancia o tarjeta. «Estamos contactando telefónicamente con ellos, para darles tranquilidad, y decirles que tienen la pensión ingresada como siempre y que no hace falta que se desplacen a la oficina», según un comunicado del banco con sede en Alicante. Sabadell sugiere a sus clientes que si tienen un familiar lo recomendable es que sean ellos quienes hagan el reintegro a través de los cajeros automáticos. En último término, y para el caso de que los clientes no tuvieran otra opción que acudir a la oficina, Banco Sabadell concertará una visita individualizada para que no tengan que esperar.

BBVA, por su parte, anunció ayer que contactará con todos sus clientes pensionistas para informarles sobre el ingreso de su pensión. Recibirán en sus cuentas el abono como hasta ahora, pero BBVA les aconseja, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, no salir de casa. No obstante, en caso de que necesiten retirar efectivo podrán hacerlo en el cajero más próximo a su domicilio de cualquier red de España, sin que BBVA les repercuta comisión del 25 de marzo al 5 de abril.

Por último, Banco Santander anunció que reducirá aún más la operatividad de su red de oficinas en España, de forma que la mitad de las oficinas que permanecían abiertas –el 50 % del total– solo lo harán los lunes y los jueves.