Una matrona valenciana ofrece en directo una clase de preparto a través de Instagram

La consigna es clara: hay que quedarse en casa. La pandemia del coronavirus que azota también con dureza a España ha obligado a poner un paréntesis en nuestras rutinas, a modificar hábitos, a cancelar planes.

En este sentido, no son pocas las embarazadas que se han quedado sin las clases de preparación al parto, puesto que no deben salir de casa si no es por causa mayor. Para todas estas mujeres va dedicada la clase de preparto que ofrecerá la matrona valenciana Celia Padilla a través de Instagram, en directo, el domingo 22 de marzo a las 18 horas. Para unirse a la sesión gratuita sólo es necesario seguir y conectarse al perfil @matronasmillet en Instagram. Padilla estará acompañada por Cristina (@TrendyPueblo), embarazada de 26 semanas, quien se unirá al directo desde su domicilio, gracias a las ventajas que ofrece la tecnología.



Solidaridad en las redes sociales



Si bien sería absurdo poner en duda que la nueva situación que ha establecido el Covid-19 es incómoda y en cierta medida frustrante, también es cierto que ha empujado a sacar la parte más solidaria del ser humano. La clase de preparación al parto que imparte la matrona Celia Padilla no es la única iniciativa que se impulsa a través de las redes sociales.

Las niñas y los niños dibujan arco iris esperanzadores que adornan ventanas, las calles se llenan de pasodobles gracias a que los músicos regalan talento desde los balcones. Quienes saben de deporte preparan sesiones para mantenernos en forma dentro de casa. Charlas sobre arte, viñetas de cómics, clubes de lectura virtuales. Cada acción cuenta. Cada gota suma para llenar una balsa que rebosa solidaridad.