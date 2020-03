La consellera reprende a los que no se aíslan

Bronca institucional de la consellera Ana Barceló a los incívicos que no cumplen la orden de confinamiento. La alto cargo lanzó una severa advertencia a quienes el viernes colapsaron con cientos de vehículos la salida de València hacia el Camp de Túria en la avenida de Corts Valencianes. «No juguemos, seamos responsables», comentó, «confío en no volver a ver en ningún medio de comunicación las imágenes de ayer» de colas de vehículos viajando a sus segundas residencias mientras las fuerzas del orden los interceptaban. Estas imágenes llevaron a Barceló a emplear «un tono que no han visto en mí hasta ahora». «No pongan en juego» la salud del resto de valencianos, censuró la consellera. Los desplazamientos están prohibidos -salvo excepciones- porque ponen en peligro al resto de personas: «Cuídennos y cuidemos de nosotros mismo», espetó.

Más controles y menos colas

De hecho, la Guardia Civil y la Policía realizaron ayer más controles de tráfico en las principales salidas de València para evitar salidas a segundas residencias. No hubo colas pero si retenciones en los controles situados en la CV-35, la V-31 y la CV-500 (carretera de El Saler) para hacer cumplir el confinamiento de las personas en sus domicilios.