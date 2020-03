Qué mascarillas sirven para evitar contagios por coronavirus

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha monopolizado nuestras vidas. No hay una conversación, una videollamada, un pensamiento, un WhatsApp, un informativo o un programa del corazón que no se haya visto ocupado por el coronavirus que mantiene a España en estado de alarma. En España, con los datos actualizados a las 14.00 horas del 23 de marzo, se habían infectado 33.089 personas, de las cuales 2.182 han fallecido y 3.355 se han recuperado.

En medio de la enorme crisis sanitaria que el país y medio mundo atreviesa, la ciudadanía ha buscado formas dispares de protegerse ante un virus que asusta por su rápido contagio y, por ende, por la posibilidad de saturar hasta dejar inoperativo el sistema sanitario español. Aunque la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y todos los expertos sanitarios recomiendan lavarse las manos de forma constante y hacer uso del gel hidroalcohólico, las mascarillas son las grandes aliadas de quienes tienen que salir a la calle a trabajar, comprar e, incluso, saltarse el estado de alarma bajo amenaza de multa.

La mascarilla, no obstante, puede suponer un riesgo si no se utiliza de forma correcta. Si en los últimos días te has preguntado qué mascarilla protege mejor frente al coronavirus, cuáles son las más efectivas, o cómo hacerte mascarilla para el coronavirus en casa, aquí tienes las respuestas que buscabas.



Las mascarillas verdes

Son las que más se ven por la calle estos días. Están completamente agotadas en internet y la mayoría de farmacias y se han convertido en un objeto de culto. Miles de ciudadanos las han comprado para protegerse, provocando problemas de desabastecimiento en centros sanitarios que el Gobierno central y autonómico buscan solucionar a toda costa.

Además de dejar desprotegido al personal sanitario e incrementar el problema por la crisis del coronavirus en València, la Comunitat Valenciana y todo el país; quienes han comprado las mascarillas verdes (quirúrjicas) para hacer frente al coronavirus deben de saber que no son muy útiles para protejerse.

De hecho, este tipo de mascarillas son útiles para contener la enfermedad del COVID-19 y no contagiar, pero no para tanto no ser infectado por el coronavirus. Además de personal médico, las utilizan personas con enfermedades, tratamientos oncológicos o inmunodeprimidas para reducir riesgos (no solo ante el coronavirus, también ante un resfriado común). Son una pequeña barrera física que debe ser reforzada con higiene y una distancia mínima de un metro entre personas.

Clientes y vendedores del Mercat Central de València con mascarillas verdes.

Los consejos de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda entre sus consejos que solo se debe utilizar mascarilla en dos circunstancias:

Si se atiende a alguien sospechoso de estar contagiado o ya está contagiado

o ya está contagiado Si presentan síntomas como tos o estornudos (para evitar la dispersión de gotas)



Además, la OMS recuerda que "las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón".



Qué mascarillas son efectivas frente al coronavirus

Las mascarillas protectoras capaces de evitar la dispersión del SARS-CoV-2, virus que provoca la enfermedad del COVID-19 son las que tienen filtros, existen tres tipos útiles que detallamos a continuación y que, como cualquier otro elemento protector solo está recomendado para evitar infectarse. Estas mascarillas no sirven si ya hay síntomas compatibles con el coronavirus.

Las mascarillas que sirven contra el coronavirus son las filtrantes, más conocidas como FFP (filtering facepiece, en inglés), una abreviatura que es sinónimo de 'máscara filtrante'. Hay tres niveles de protección o filtrado: FFP1, FFP2 y FFP3. Están recomendadas específicamente para personal sanitario que tiene contacto directo con personas enfermas, contagiadas o sospechosas de estarlo.



De qué protegen las mascarillas FFP1

Estas mascarillas tienen protección de tipo atóxico y no fibrogénicos de polvo. Están pensadas para proteger en situaciones donde la inhalación puede afectar en el desarrollo de las condiciones de salud; también pueden irritar las vías respiratorias y causar olores desagradables.



De qué protegen las mascarillas FFP2

Las mascarillas FFP2 tienen protección ante fluidos nocivos de polvo, humo y aerosoles. Estas partículas pueden ser irritantes del sistema respiratorio a corto plazo y pueden resultar en la reducción de la elasticidad del tejido pulmonar en el largo plazo.



De qué protegen las mascarillas FFP3

Las mascarillas FFP3 son las de mayor protección frente a los tipos venenosos y perjudiciales de polvo, humo y aerosoles. También ante sustancias o agentes patógenos tales como virus, bacterias y esporas de hongos oncogénicos y radiactivas se filtran por esta clase de protección de máscaras respiratorias.

Una mujer camina por la calle protegida con una mascarilla de filtrado.

