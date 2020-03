La forma de calcular el número real de enfermos

Sólo conocemos los casos oficiales de enfermos que se declaran, pero no los datos reales de cuántas personas están infectadas. ¿Por qué? Porque cuanto más serios son los síntomas, más probabilidad hay de que una persona reciba el test y se incorpore a las estadísticas. No obstante, es posible hacer una estimación sencilla. Sabemos aproximadamente cuánto tarda una persona de media desde que se contagia del virus hasta que fallece: 17,3 días. Es decir, alguien que falleciese hoy, probablemente se contagió hace 17 días. Con una tasa de mortalidad hipotética del 1 por ciento, eso significa que cuando se contagió nuestra víctima ya había unos 100 casos en esa zona. La media de tiempo que tardan en duplicarse los casos es de unos 6 días. Por tanto, una muerte hoy implica 800 casos reales hoy. Estos cálculos no son perfectos, pero todos apuntan al mismo mensaje: no sabemos el número de casos reales pero es muy superior al oficial. Aquellos países que han realizados más tests tienen una mejor evaluación de cuántos contagiados existen en su zona. Hasta el pasado 3 de marzo, Corea había realizado 2.138 tests por cada millón de habitantes; Italia, en cambio, solo había efectuado 386 por cada millón de italianos.