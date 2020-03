La odisea de una turista valenciana en la India

La turista valenciana Lluvia Darocas, junto a su hijo de cuatro años y su pareja, forma parte del grupo de aproximadamente 25 españoles que se han quedado atrapados en la India, en la ciudad sagrada de Pushkar, en el estado de Rajastán, sin poder regresar a España ante la escasez de vuelos y el confinamiento que debido a la crisis por el Covid19 decretó este domingo el gobierno hindú, que se alargará como mínimo hasta el próximo 30 de marzo.

Contactada por Levante-EMV, Lluvia reclama una solución urgente para un colectivo de turistas cuya situación de desamparo no ha sido difundida mediáticamente ni, según denuncian, reconocida por el gobierno en los informes publicados sobre residentes españoles que quedan por volver.

"Estamos de momento en Pushkar, con otras familias, una de Ibiza con un bebé de nueve meses", señala, con una situación de incertidumbre y escasa información: "El domingo a las dos de la madrugada salieron los últimos vuelos. Nos llegó la información de la embajada, pero el problema es que estoy a unas siete horas de Delhi. Es complicado conseguir un taxi rápido y es todo muy incierto. El vuelo costaba unos 600 euros por persona te llevaba a Amsterdam y no había certeza de que hubiera enlaces posteriores con España".

A la espera de noticias, la estancia en Pushkar es preferible por razones de acceso a alimentos y seguridad, antes que intentar moverse para llegar a Delhi, la capital, de la que llegan noticias inquietantes. "Tuve la intención de ir, junto a más gente, pero nos pareció inviable por el horario, el tiempo y las complicaciones de llegar hasta allá tan rápido. Además, quedarse en Delhi ahora mismo es mucho peor que donde estamos. Allí los hostales no tienen cocina, ni servicio de restaurante. Es difícil encontrar comida y ha habido casos de problemas con algún hindú en la calle. Un plato de arroz les costó 500 rupias, cuando suele costar 90. En el norte han echado a los turistas de las pensiones. Tengo otros conocidos que los echaron en la zona del Punjab y trataron de dormir en un templo".

Además, con el decreto de confinamiento no solo se han cerrado aeropuertos, sino también el paso a otros estados: "Unas chicas intentaron ir a Delhi y no pudieron salir de Rajastán. Se supone que el día 30 se reanudarán algunos vuelos, pero no lo sabemos con exactitud porque la información va cambiando constantemente". A esa apelación insiste Lluvia, la de recibir un contacto más continuado de información por parte de la embajada española: "Nos gustaría recibir alguna información por parte del gobierno. Y cómo se van a gestionar los vuelos de vuelta. Estamos organizados a través de un grupo de whatsapp y estamos viendo maneras de unirnos en un punto, pero sabiendo que es seguro". "Queremos visibilizar la situación, porque no se está hablando de los turistas que estamos en India", añade.