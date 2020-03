Casi 800.000 alumnos empiezan a estudiar a distancia desde casa

El sistema educativo valenciano ha de demostrar su músculo estos días más que nunca. Desde ayer, la totalidad del alumnado de la Comunitat Valenciana (unos 800.000 solo de niveles preuniversitarios) debería haber vuelto a los colegios, institutos y escoletes, después de las vacaciones de Fallas, Magdalena, o el puente de San José, pero las aulas permanecieron vacías, a causa de la expansión del Covid-19, y la suspensión de clases presenciales, en vigor desde la semana pasada y hasta nueva orden.

No obstante, la Conselleria de Educación ya apuntó que la formación y el acompañamiento del alumnado deberá continuar, en la medida de lo posible, y a distancia. Así, ayer, estudiantes y escolares estuvieron atentos a las instrucciones de sus docentes, que llegaron a través de las herramientas «oficiales» incluidas en el plan Mulan, como Web Familia, donde ya se enviaron 102.676 mensajes, un 93 % más que un lunes corriente; y se conectaron 89.253 usuarios, un incremento del 48 %. No obstante, algunas de ellas, como Aules, aún no permitían el acceso a los adolescentes, ya que según la conselleria esto se hará progresivamente por niveles, hasta el 30 de marzo, para no sobrecargar los portales, que ayer ya sufrieron esta «presión» y no estuvieron operativos todo el tiempo, a pesar de haber aumentado su capacidad.

Desde la Federació Valenciana d'Estudiants (Faavem), lamentaron esta situación. «Algunos estudiantes están perdidos y las cosas llegan por cuentagotas; sin recursos no podemos seguir avanzando; nos comunicamos con los profesores como podemos, a través del correo electrónico y de los padres», detalla Enrique Martínez, presidente de Faavem.

Como también ha podido saber este periódico, durante los primeros días muchos docentes optan estos primeros días por WhatsApp o el e-mail para contactar con el alumnado o las personas delegadas de cada clase, y piden más «flexibilidad» a la conselleria para que permita estas vías. Además, algunos centros también han colgado las instrucciones y los materiales directamente en su web, por niveles, con el objetivo de que los alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional continuen aprendiendo desde casa. Levante-EMV ha contactado con docentes de todos los niveles para que expliquen como se han organizado y cómo afrontan estos días.

Coni la Grotteria lo tiene claro: «Ahora más que nunca es cuando se necesitan abrazos, 'payasadas' y cosquillas». Con ella aprenden los más pequeños, en el CEI Al Cole de València. La Grotteria explica que en Infantil hay que «dedicar tiempo de calidad a los pequeños, porque lo que más necesitan ahora es que estemos ahí, explicarles lo que ocurre, darles seguridad...». El consejo de esta maestra es «hacer cuentos propios y descubrir la casa como un escenario... debemos conectar con nuestro niño interior y mirar el mundo con sus ojos: para ellos todo es magia, desde burbujas en el baño hasta hacer una masa con harina, agua y sal».

También es importante mantener cierta rutina, como un «día normal»: por la mañana, actividades motoras, pintar, preparar el almuerzo, hacer a los niños y niñas partícipes de las tareas de la casa,... y por la tarde, dejarles un rato para juego libre, el baño, la cena y un cuento antes de dormir.

Si subimos de nivel, Ana Bononat, tutora de 6º de Primaria el CEIP Roís de Corella de Gandia, explica que el alumnado debe hacer cada día un poco de Lengua, Matemáticas y Naturales, y organizarse libremente el tiempo de las otras asignaturas. Así trabajan en este nivel, en el que el material semanal está disponible en PDF en la web.

La tutora explica que ayer por la mañana, le llegaron fotos de muchos de sus alumnos ya aplicándose desde casa, a quienes ha intentado mandar tareas que sean «prácticas», ya que es consciente de que los menores no pueden estar sentados de 9:00 a 14:00 horas como si tuvieran el mismo horario que en el colegio. «También tenemos dudas sobre si hemos mandado demasiado o nos hemos quedado cortos. Hay que tener en cuenta que habrá padres que trabajan, alumnos que no dominan el idioma u otros que no tienen ordenador y usarán el móvil... les hemos dicho que no se agobien y vayan a su ritmo, que sobre la marcha iremos adaptándonos...», asegura.

Sobre cómo se lo han tomado los escolares, Bononat reconoce que el viernes hubo muchos lloros y que parecía una estampa de fin de curso, pues recogieron todas sus pertenencias «por si acaso». «Hicimos una tutoría, en la que avanzamos lo que verían en casa y se dieron cuenta que no toda la materia es nueva. También hablamos de sus sentimientos: miedo, rabia, impotencia... fue un poco triste, porque es su último curso en el cole, no hicimos la falla, retrasamos el viaje... esperamos que haya graduación, por favor», desea la tutora.



Preocupan las prácticas de FP

Los estudiantes de ESO se tomaron la noticia un poco mejor, ya que «se fueron con la ilusión de que esto no sería tan grave». Así lo cuenta Mariam Vidal, docente de Valenciano de 2º de ESO, que ayer a las 8.30 horas ya resolvía dudas de sus estudiantes, que son «muy trabajadores, solidarios y responsables». En este caso, ya tienen organizadas las tareas para las próximas tres semanas. «Ha sido un poco de locura al principio, porque tampoco tuvimos claro hasta el domingo si teníamos que ir al centro y eso nos afectó para organizarnos», asegura. En su caso, Vidal se ha coordinado con otra compañera de departamento y destaca que el alumnado «se tiene que animar y ocuparse, sin pelearse con los hermanos... y tener presente que todo pasará, que tienen la obligación de formarse por su futuro, pero también el derecho de ser atendidos».

Por último, en FP preocupa la pérdida de las clases prácticas y de la formación en empresas (FCT), como detalla Jordi Martí, profesor de Toma y Edición de imagen digital, en el IES Veles e Vents del Grau de Gandia. «Para nosotros la docencia online no es complicada porque tenemos un aulario virtual propio y es lo que ahora gastamos también, pero las clases no pueden ser tan prácticas», reconoce. Para contrarrestar esto, los docentes de este ciclo ya preparan vídeos tutoriales, útiles pero «doble carga lectiva para el profesorado».

En este instituto, la comunicación con el alumnado se ha centralizado en los tutores que envían un solo Excel con información sobre las diferentes asignaturas. «Estamos aún a la expectativa, sobre todo para ver qué pasa con las FCT, pero hemos tenido la ventaja del margen de la semana de Fallas, que nos han servido para organizarnos», apunta Martí.