Sanidad se prepara para trasladar a los enfermos leves a hoteles

La Conselleria de Sanidad se está preparando para poder trasladar a personas con síntomas leves de coronavirus ingresadas en hospitales valencianos a otras instalaciones como hoteles con el objetivo de dejar los centros sanitarios a personas con síntomas más graves.



Así lo ha manifestado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, al ser preguntada por si ya se están ocupando plazas en residencias, centros de Diputaciones, hoteles u otras administraciones con personas enfermas con coronavirus.



Al respecto, la consellera ha indicado que "todavía no" porque no existe esa "necesidad". Sin embargo, ha matizado que se están preparando para "poder llevar a cabo una salida ordenada" de aquéllas personas con coronavirus que presentan síntomas leves a plazas ofrecidas en hoteles, por ejemplo. El objetivo es poder tener más disponibilidad en hospitales para personas con síntomas más graves.



Por otro lado, en relación con la compra de material en el extranjero, la consellera ha manifestado que el Gobierno valenciano va a intentar continuar con sus compras y también "recibiendo todas las donaciones de muchas empresas que están fabricando material", ha dicho.



"Contamos con todos los recursos y vamos a seguir. No nos vamos a quedar solo con los aviones que tienen que llegar de China con material pedido. También el Gobierno de España nos está remitiendo material y vamos a ir atendiendo y creando un depósito para poder atender todas las necesidades porque no sabemos lo que va a durar esto. Queremos estar preparados y asegurarnos que los profesionales estén protegidos", ha agregado.



Y ha dicho: "Nos preocupa también otro sector, las personas que trabajan dando ayuda a domicilio, los policías, los bomberos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... Vamos a intentar llegar a todos y ofrecerles el material necesario. Por eso no vamos a parar exclusivamente con la llegada de los aviones", ha puntualizado.



Preguntada por quién se encarga de coordinar a las empresas que fabrican material sanitario para combatir el coronavirus, Barceló ha agradecido en primer lugar el ofrecimiento de esas mercantiles y ha añadido que lo que ha hecho el Gobierno valenciano es facilitarles las especificidades del producto que van a fabricar para que esté homologado y se pueda utilizar en hospitales.



Por otro lado, la consellera ha indicado que están estudiando la manera de gestionar el transporte de todos aquellos sanitarios que tienen horarios complicados y no pueden coger transporte público para volver a casa, con lo que en ocasiones lo hacen en vehículos particulares con más de una persona y son multados por ello.



Hospitales de campaña

Empresas que colaboran

En relación con los tres hospitales de campaña que se van a habilitar en la Comunitat y las instalaciones de la antigua Fe, la consellera ha manifestado que en los primeros se está preparando el suelo y el terreno y cuando esté preparada la parcela, se dará más información sobre planificación para la instalación de camas.Sobre la antigua Fe, ha comentado que las obras que se están efectuando para adaptarla a nuevas camas se encuentran en edificios distintos a las obras de desamiantado: "Son edificios distintos, no tiene nada que ver. Hay muchos espacios que ya se han desamientado, no hay ningún peligro", ha subrayado.Preguntada por qué hospitales de referencia tienen más escasez de materiales en la Comunitat, ha indicado que "no hay ningún hospital que no tenga material". "Esa carencia o falta de que íbamos un poco ajustados lo hemos resuelto con el material que ha llegado estos días" a la autonomía, ha aseverado.Sobre el reparto de material, ha comentado que no puede concretar el que se destinará a Alicante o a un hospital concreto: "Para ello se recurre a criterios como el número de pacientes que atiende el hospital o el número de residencias de mayores o de cualquier otro tipo adscrita al hospital o departamento", entre otros aspectos, ha afirmado.

Entre las empresas hoteleras que se han prestado a colaborar se encuentra Intur Hoteles, quien ha mostrado su interés por colaborar ante las consecuencias por la propagación del virus COVID-19 en nuestro país. Tras el cierre de los todos los establecimientos turísticos, la cadena ha decidido poner a disposición de las autoridades sanitarias sus centros para aquello que precise esta extraordinaria situación.

En concreto lo ha hecho sumándose a la iniciativa de HOSBEC, que promueve la adhesión de hoteles de la Comunidad Valenciana para atender servicios esenciales como atención a colectivos implicados personal médico y urgencias, así como a Hoteles en Acción . Una plataforma de solidaridad hotelera que permite poner en manos de las autoridades sanitarias españolas el uso de los establecimientos hoteleros para, en caso de necesidad, emplear los de Intur con el fin de solventar las necesidades que requieran.

En concreto, Intur Hoteles ha inscrito tres de sus establecimientos en esta iniciativa: el Hotel Intur Castellón, el Hotel Intur Azor de Benicàssim y el Hotel Intur Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, al ser los tres que mejor se ajustan a los requisitos establecidos en la iniciativa en cuanto a accesos. Más de 270 plazas que se ponen a disposición de Sanidad bien para el alojamiento del personal sanitario, bien para el tratamiento de enfermos y afectados.

