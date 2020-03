"El material empieza a escasear"

El hospital se está llenando cada día que pasa, pero sin llegar a la saturación. Hay mucho trabajo, pero colapso de momento, no, aunque a diario se va notando que llegan más enfermos. El material escasea y todo está muy contado. Lo estamos utilizando con muchísima prudencia. Nos dicen que va a llegar más hoy o mañana y parece que el pedido está en camino».

«En estos momentos tenemos 12 pacientes en la UCI infectados por coronavirus. No es una cantidad excepcional por lo que se puede gestionar. Tampoco hemos tenido aún fallecidos por coronavirus, pero sí pacientes que están bastante enfermos y cuando entramos ya en la segunda semana las posibilidades de que puedan responder al tratamiento van bajando», explica la intensivista del hospital Peset que difunde sus experiencias a diario para Levante-EMV.

«Manteníamos el equipo sanitario al mínimo imprescindible para evitar contagios, pero se ha tenido que reforzar. Tenemos que estar preparados y tener una gran capacidad de adaptación porque cada día nos encontramos con más pacientes y el escenario puede ser distinto en unas horas. También trabajamos de manera conjunta con los anestesistas, que empiezan a hacerse cargo de algún paciente Covid y ante esa necesidad de reforzar el equipo en lo personal las guardias de 24 horas se extienden algo más».

«He escuchado mucho en las últimas horas a expertos que desde el punto de vista científico hablan de medidas de confinamiento más estrictas, que yo ya he defendido aquí. Cuando tú planteas un confinamiento, lo que esperas es que se produzcan resultados positivos y más después de 15 días. Es al final de la segunda semana cuando empiezas a ver el efecto de lo que se ha hecho. Pero si el efecto no es el esperado y la reducción de casos no se produce, lógicamente tienes que hacer un confinamiento más estricto».

«Parece que el punto crítico va a ser finales de esta semana, pero más que contar el número total de contagiados a mí lo que me interesa es el número de ingresos total en hospitales y en las UCI porque si aumentan los casos más complicados, el problema se agravará mientras que si lo que sube son los casos más leves, el problema es menor».