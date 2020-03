La Teatroteca: El Netflix de la escena española, pero gratis

Hubo un tiempo en el que no era extraño sentarse en el sofá a disfrutar de una buena obra de teatro: Don Juan Tenorio, La dama boba, Tres sombreros de copa o Hamlet. Fueron algunos de los más de 400 títulos que el programa «Estadio 1» de TVE emitió entre 1965 y 1984. Veinte años de teatro a un golpe de mando o de enviar al más pequeño de la casa a cambiar de canal.

Los tiempos han cambiado. A mediados de los 80 el espacio de la televisión pública desapareció y los amantes de la ficción en escena se trasladaban exclusivamente a las salas para disfrutar de las obras, bien clásicas o contemporáneas. Ahora, el virus que nos atenaza en casa nos ha obligado a todos a echar la vista atrás, a esos tiempos en los que el teatro se veía en la distancia, lejos del patio de butacas y la escena real. Desde, una vez más, el sofá de casa.

Pero no estamos en los 60, ni 70 ni 80. Hemos cambiado la televisión tradicional, como en todo, por el ordenador, el móvil o la tableta. Bajo el estado de alarma, la cultura no se ha parado y estos días son muchas las iniciativas que animan a los ciudadanos a quedarse en casa, no confinados de cualquier modo, sino lo más entretenidos posible. Así, al menos, lo intentan desde el Ministerio de Cultura que, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) ponen a disposición del usuario las miles de obras de teatro que almacenan en la plataforma Teatroteca.

Ver una de estas obras es tan sencillo como entrar en la web oficial de la Teatroteca -solo hace falta poner este nombre en Google- registrarse en la web -sin coste alguno- y ya acceder al inmenso catálogo teatral español. El Netflix de las tablas españolas, pero gratis.

En la web, el usuario puede elegir la categoría de la obra que quiere ver: comedia española actual, teatro para niños y jóvenes, con subtítulos, clásicos del Siglo de Oro español o secciones especiales dedicadas a los esperpentos de Ramón María del Valle-Inclán u obras de directoras. También puede buscar por autores. Además, la Teatroteca también incorpora secciones de espectáculos de danza y zarzuela. En su catálogo hay producciones españolas de obras internacionales de Shakespeare, Beckett o Ionesco; nacionales como Fernando Fernán Gómez, y de valencianos como Carles Alberola, Sanchis Sinisterra, Molina Foix, Carlos Arniches o Guillem de Castro.

El Centro de Documentación Teatral (CDT) del Inaem ofrece desde así 1.500 obras de una parte importante de la historia del teatro español. Este teatro queda aquí registrado en esta plataforma que suma más de un millar títulos, que han sido seleccionados de entre las 10.000 grabaciones que el CDT tiene en su archivo, desde finales de la década de 1970. El catálogo abarca desde la primera obra del Centro Dramático Nacional -Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, de José María Rodríguez Méndez- de 1979, hasta producciones privadas y públicas de 2016.

Los usuarios que se registren en Teatroteca podrán ver una grabación desde su ordenador, su tableta o teléfono móvil, y, si se han registrado desde la modalidad de usuario general, podrán acceder a dos grabaciones durante siete días.