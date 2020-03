Educació activa el "Rebost Digital", un web amb material per als alumnes

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha posat en marxa el «Rebost Digital» (ReDi), un portal col·laboratiu que arranca amb 572 recursos i eines digitals per a facilitar al professorat l'ensenyament a distància del seu alumnat davant de la situació de suspensió temporal de l'activitat acadèmica presencial a causa del viurs Covid-19.

El «ReDi» és una iniciativa que compta amb el suport de molts professors i professores treballant en xarxa i que naix amb l'objectiu d'ajudar mestres i professorat a acompanyar l'alumnat en la seua formació a distància.

La directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano, explica que el «ReDi» és «un repositori col·laboratiu en què el professorat pot trobar propostes de treball per a totes les etapes educatives i que ha estat dissenyat des d'unes premisses d'inclusivitat, d'innovació i de construcció de la ciutadania digital».

A més, Castellano, subratlla que es tracta «d'un rebost viu, que creixerà i s'adaptarà amb les aportacions que ens faça arribar el professorat». Així, el portal té un 'mapa de calor' per rastrejar la demanda del professorat usuari per a detectar les seues necessitats i d'aquesta manera poder renovar els continguts setmanalment, i incorporar i modificar recursos.

En aquesta primera setmana de vida, el «ReDi» ofereix 572 recursos digitals: 62 d'Educació Infantil, 199 de Primària, 64 d'ESO, 81 de Batxillerat, 20 d'FP, 69 de Formació de Persones Adultes (FPA), 49 d'Educació Inclusiva, més altres 28 ferramentes TIC útils per a totes les etapes.

En cada etapa educativa els materials digitals estan estructurats per assignatures i àrees de coneixement. A més, el personal del CEFIRE Artisticoexpressiu ha elaborat una sèrie de vídeos tutorials amb propostes d'Educació Física i Arts per tal d'ajudar els escolars en el confinament a casa.

El portal, atés el seu esperit col·laboratiu i participatiu, inclou la pestanya «Vols afegir algun recurs?» a través de la qual el professorat pot enviar per correu electrònic (innovacio@gva.es) la seua pròpia proposta de continguts i recursos digitals, en què ha d'indicar l'etapa educativa i l'assignatura.

«ReDi» inclou també un decàleg per a la docència en digital amb 10 paraules clau que el professorat ha de tindre present a l'hora d'acompanyar l'alumnat en la formació a distància.

La primera és «Tria'», ja que la xarxa està plena de material i és necessari un bon criteri de selecció segons l'objectiu. «I aquesta tria és la clau de volta del 'ReDi', oferir al professorat tot un ventall de recursos específics per a cada etapa i assignatura», afig Margarida Castellano.

La segona és «Oportunitat». El món digital pot suposar un repte per a l'alumnat, «però no oblidem que l'element més important no és la tecnologia, sinó les relacions humanes», explica la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació.

En tercer lloc està «Qualitat». Així, Castellano incideix en què «el 'Rebost Digital' prima la qualitat de les propostes per a fer atractiu el contingut curricular».

«Alumnat» és el quart consell i explica que la competència digital i la tecnologia amb què compta l'alumnat a casa són molt diverses, i que per això cal planificar tasques assumibles, estimulants i útils.

La cinquena clau és «Acompanyament» En aquest sentit, Margarida Castellano, indica que «els canals de comunicació dinàmics eviten la solitud: mantinguem com a referència el grup classe i donem 'feedback' a les faenes lliurades».

El sisé punt del decàleg és «Avaluació». Així, es ressalta que una avaluació quantitativa no és tan important com una qualitativa i que cal explicar a l'alumnat el procés de seguiment i la concreció d'espais i temps per al lliurament de tasques.

La setena referència és «Famílies» per aprofitar al màxim els canals d'intercanvi d'informació amb les famílies i promoguem un clima educatiu positiu i seré.

«Tecnologia» és altre punt bàsic, ja que la necessària aposta per l'ensenyament digital a què ens obliga la suspensió temporal de les classes presencials ha de ser una oportunitat per a valorar els beneficis que l'ús de la tecnologia proporciona al procés d'ensenyament-aprenentatge, entre d'altres el foment de l'esperit crític de l'alumnat.

El nové escaló és»Col·laboració i coordinació» pel fet que el treball cooperatiu en línia és bàsic: compartir amb els companys i companyes per tal de sentir-se acompanyats davant del repte digital. A més de coordinar-se perquè no hi haja excés de tasques.

El decàleg culmina amb la «Creativitat», punt en el qual es demana al professorat reivindicar les activitats lúdiques: «És important donar via lliure a la creativitat i fomentar l'estat anímic positiu mentre s'està aprenent», conclou Castellano.