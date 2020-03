Anna Sanchis: "Salir a hacer ejercicio ahora es muy irresponsable"

Compitió durante diez años en la élite del ciclismo internacional, conquistó seis campeonatos de España y participó en los Juegos Olímpicos de Pekín. Ahora, sin embargo, los esfuerzos de Anna Sanchis (El Genovés, 1987) se concentran exclusivamente en el ejercicio sanitario y en el cuidado de sus dos niños pequeños. En 2018, colgó la bicicleta a nivel profesional para enfundarse en la bata de médica. El estado de alarma apenas ha alterado su rutina diaria en el ámbito laboral, pero como doctora sufre en sus carnes el aumento de la tensión que está viviendo el sistema sanitario. «Estamos trabajando igual, aunque con servicios mínimos. La actividad aumenta y la situación se está complicando con una subida de casos; queda bastante para terminar», observa.

Sanchis aprovecha su perfil como personaje público en las redes para lanzar mensajes de concienciación sobre la necesidad de cumplir a rajatabla las recomendaciones. «Todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto pase lo antes posible y sea lo más leve dentro de la gravedad». Acostumbrada a los entrenamientos exigentes, la exciclista ha reducido a cero su actividad en el exterior, una de las restricciones que algunos deportistas no entienden. «Está totalmente prohibido. Es una completa irresponsabilidad», remarca .«Se trata de no saturar el sistema sanitario. Aunque vayas solo y por la naturaleza, ¿qué pasa si te caes y tienen que llevarte a urgencias? La situación es muy grave y los pacientes que realmente lo necesitan requieren mucho tiempo y atención», incide. La excampeona de España sí ha notado cómo ha cambiado la vida cotidiana con los niños en casa. «Estableciendo turnos con mi pareja y organizándonos de momento no estamos teniendo problemas, aunque es complicado. Ocupamos el tiempo libre haciendo juegos para entretenerlos todo lo posible y en contacto con compañeros por videoconferencia para no perder la relación». Desde su experiencia, Sasnchis advierte sobre el mal uso que se hace de los guantes. «Mejor no llevarlos y lavarse continuamente las manos. Son vehículos de transporte del virus». Mantener la distancia de seguridad y salir lo mínimo de casa es «lo mejor que podemos hacer por nosotros y la sociedad», remata la doctora.