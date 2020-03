El tiempo en Valencia: las bajas temperaturas primaverales baten récord en la Comunitat

La Comunitat Valenciana ha vivido este miércoles uno de sus días más fríos, impropios en esta época primaveral del año. Así, la ciudad de Alicante ha registrado una temperatura máxima de apenas 13,3 ºC, un dato "poco frecuente", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y que sitúa a esta jornada como la séptima más fría de un mes de marzo desde que hay registros en el observatorio local de Ciudad Jardín, en el año más 1938.



"No es muy frecuente un día tan frío como el de hoy a estas alturas del año en Alicante, pero los ha habido, incluso hubo un 5 de mayo (de 1975), en el que la máxima se quedó en 12.6 ºC, más baja que la de hoy", rememora Aemet en su cuenta de Twitter.





La situación no ha variado mucho en las ciudades de, pues la temperatura media registrada se ha quedado por. De forma específica, la capital de la Plana ha registrado 11,5 ºC en la capital de la Plana y 11,7 ºC en el Cap i Casal, "registros también muy bajos para la época del año en la que estamos".En el resto de la Comunitat Valenciana, las máximas no han llegado siquiera a los 16 ºC. Orihuela ha tenido el valor más alto (15,6 ºC), seguido por Rojales (15,1 ºC), Novelda y Elche (14,6 ºC) y Oliva (13,5 ºC).Desde 1938, y entre el 25 de marzo y el 31 de mayo, ha habido seis días de marzo, 11 de abril y uno de mayo con la temperatura máxima más baja que este miércoles en Alicante, algo "poco frecuente, pero no totalmente desconocido", según Aemet.Laen ese periodo se registró un(9.4 ºC). La última vez que en Alicante hubo un día de primavera más frío que el de hoy (en fecha posterior al 25 de marzo) fue el 26 y 27 de marzo de 2004: 10.0 y 11.8 ºC, respectivamente.Respecto a lasque se registran desde el pasado fin de semana en todo el territorio autonómico, este martes han dejado hasta 26,3 litros por metro cuadrado en Polinyà del Xúquer, 20 en Barx, 19,6 en Carcaixent, 12 en Xàbia y 9,5 l/m2 en Oliva. De este modo, lasse han centrado durante la tarde en el, abriéndose claros por los extremos sur y norte. Paralelamente, se han dado ya por finalizados todos los avisos meteorológicos, con lo que rige ya elAdemás, según explican desde la estación meteorológica, la Comunitat se verá afectada por el denominado "". Es decir, un fenómeno que manifiesta altasdel continente que llegarán al litoral levantino en forma de depresiones en altura. Es, según establecen, la situación que se está produciendo durante los últimos días y aún se prolongará al menos hasta el final de esta semana.El tiempo da un respiro a la Comunitat Valenciana durante los próximos días yen las tres provincias de la autonomía. Así, para la jornada del, está previsto que se alcanceny una temperatura mínima de 5º C, conNo obstante,, aunque no será hasta el próximo domingo cuando cesen las precipitaciones en el litoral levantino. Eso sí, por poco tiempo. La próxima semana se preveen chubascos en toda el territorio valenciano.