La carencia de ordenadores complica la enseñanza en los barrios más pobres

La vuelta al cole virtual, -que en València, Castelló y el resto de municipios donde ha habido vacaciones escolares por las Fallas, estaba prevista para el lunes pasado- ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por las AMPAs, los profesores y el personal directivo de muchos centros ya que las plataformas informáticas que ha puesto a disposición de la comunidad escolar la Conselleria de Educación se han visto saturadas.

En particular, esta situación absolutamente novedosa ha puesto de relieve la brecha digital que existe entre los hogares y los barrios de la ciudad de València. Tal como explicó a Levante-EMV el presidente de Fampa València Rubén Pacheco la falta de recursos tecnológicos suficientes tanto de las familias como de la propia administración ha provocado «un accidentado regreso a las aulas virtuales», en el que se han visto involucrados cientos de alumnos de todas las edades. Este portavoz subraya que en distritos como los Poblats Marítims han detectado que muchas familias «no tienen acceso a internet con ordenador». Los centros «han tenido que hacer un esfuerzo más grande para conseguir meter a todas las familias en grupos de guasap y que ese sea el medio a través del cual están difundiendo los contenidos docentes». Nada de webs, añade esta fuente «porque si no muchos alumnos no habrían podido acceder. Esto condiciona las tareas que se pueden pedir a los estudiantes», indica.

Respecto a las principales herramientas tecnológicas habilitadas por Educación, «la plataforma Mestre en casa se satura mucho estos días, y Aules aún no funciona para Secundaria». Por lo tanto o se han creado grupos por aulas, de guasaps o de telegram, o se están usando los que ya existían para compartir los contenidos, las tareas y las dudas que van surgiendo a los chavales. Asimismo, los propios padres y madres plantean lo que el profesorado va colgando en las plataformas oficiales a los grupos de Drive, Classroom o Web Familia. También se resuelven dudas directamente con el profesorado por email. Más que clases «on-line» son tareas «on-line» y ayuda sobremanera la buena disposición de los profesores para resolver dudas.Para Fampa, sería importante que profesoras y profesores, que son los referentes en el aprendizaje de la escuela, «fuesen lo más accesibles posible durante este período si una alumna o alumno necesita hablar con ell o con él». También es vital que se abra alguna acción concreta desde la Conselleria «para que se asegure la recepción de los contenidos a aquellos alumnos que no tienen fácil acceso a recursos online».



Un 24,3% no tiene ordenador

Según el Barómetro municipal de la capital valenciana, datado en 2019, que incluye un monográfico sobre el acceso a las nuevas tecnologías, un 24,3% de los hogares de València no tiene ni un ordenador; un 47,1% no tienen ni una tablet y un 77,6%, solo tienen un móvil. Si se extrapolan estos datos a las dificultades expuestas por las AMPAs se concluye que efectivamente esta crisis sanitaria del coronavirus ha vuelto a agrandar las desigualdades entre los ciudadanos de València. No en vano hay distritos como La Saïdia y Campanar donde hasta un 30% de hogares no tienen ordenador mientras que en los Pobles del Sud, el porcentaje llega al 40% y en Extramurs al 27%.



Los vales para el comedor

Por último, el martes ha habido cientos de beneficiarios que han comenzado a descargarse en sus móviles los códigos de los vales para las becas del comedor. Como es sabido, cerca de 60.000 personas podrán comprar en Consum la comida diaria para sus hijos ya que estos no pueden quedarse en el «menjador» por estar cerrados los centros educativos y como medida de choque de carácter social de la Generalitat.

Sin embargo, como indican también desde Fampa, ha habido cientos de familias que han trasladado a sus AMPAs diversos problemas derivados de sus dificultades para descargarse el referido código y que han hallado en los grupos de guasap la ayuda «para resolver sus incertidumbres y sus dudas». Así, relatan numerosos casos de familias que han introducido sus DNIs erróneos -poniendo el del padre cuando to caba el de la madre, por ejemplo- y han agotado las 3 veces que brinda el sistema, con lo cual se ha bloqueado su acceso. Ante la inquietud de estas familias pues las AMPAs les están asesorando para que sepan qué hacer para volver a pedir el vale porque claro no lo pierden.