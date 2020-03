España se acerca al pico de contagios tras superar a China en número de fallecidos

España ha alcanzado este miércoles el triste récord de superar a China en número de muertos por coronavirus. Si el gigante asiático lleva por el momento 3.287 fallecidos, España ha registrado 3.434, tras sumar 738 víctimas mortales ayer (un 27 % más), el crecimiento más alto hasta la fecha. Sólo Italia, con 6.830 decesos, se sitúa por delante. El número de contagiados creció un 20 %, hasta los 47.610 infectados, con 7.937 casos positivos más que el martes, lo que supone también el aumento más significativo desde que se agravó el brote, según los datos diarios facilitados por Sanidad.

Pese al pesimismo que transmiten estos números, el director del centro de alertas sanitarias, Fernando Simón, lanzó ayer un mensaje de esperanza. Según la evolución de la epidemia -y no tanto el aumento bruto en el número de fallecidos y de contagiados-, España «está muy cerca» de alcanzar el pico de transmisión. «No me atrevería a decir que hemos llegado pero las tendencias no nos indican que vayamos hacia atrás, probablemente estamos aproximándonos al pico», dijo.

Según el experto, el incremento diario en el número de fallecidos «se ha estabilizado» y está en torno al 21 o 22 %, pese a que ayer creció un 27 %. Pero, según precisó, los datos se ven afectados «por varios factores» y de ahí que se produzcan incrementos más altos y otros días más bajos tanto en contagios, como hospitalizaciones o fallecidos, por lo que conviene atender a las «líneas que marca la tendencia».

Esos incrementos desiguales se observan sobre todo en los pacientes ingresados en las ucis. Ayer la cifra alcanzó las 3.166 personas, 530 más, con un incremento del 20 %. Si bien, según Simón, el uso de las unidades para críticos «se va estabilizando» y es muy desigual en todo el territorio. Así, mientras en la Comunidad de Madrid ya se ha llegado al límite en algunos hospitales, en otras regiones «todavía se va a tardar un tiempo» en que los centros hospitalarios alcancen el tope.



El drama de las residencias

Ayer también se conocieron nuevas muertes en residencias de mayores. Un total de 25 ancianos, entre ellos una monja, han fallecido durante la crisis en la residencia de ancianos de Madrid, que ha pedido la ayuda del Ejército. Asimismo, Castilla y León confirmó otras 85 muertes en las más de 800 residencias que hay en la autonomía y Cataluña asumió el control del primer geriátrico después de que se registraran contagios en el 50 % de su plantilla y en ocho de los 59 usuarios.

Por otro lado, ayer se conoció la muerte de dos médicos de familia por el virus. Una mujer que trabajaba en un pueblo de Salamanca y un hombre que lo hacía en Sevilla. Se unen a la enfermera fallecida en Bizkaia la pasada semana.