150.000 mascarillas perdidas en un avión durante siete días

Les gustaría traer más, pero a los problemas que están teniendo muchas empresas sanitarias con las aduanas por el estado de alarma se suman las dificultades para transportar los productos. Es el caso de un proveedor valenciano que denuncia que lleva siete días esperando una remesa de mascarillas de especial protección que vienen desde China para derivarlas a centros sanitarios.

«El 19 de marzo se embarcaron 150.000 mascarillas rumbo a València y hasta ayer [por miércoles] no me confirmaron que la mercancía se estaba descargando. No sabíamos dónde estaban, en estos días ningún responsable de DHL -una multinacional de transportes- nos ha dicho dónde estaban. Es todo un desastre». El empresario, que prefiere mantener por ahora su anonimato, atribuye la responsabilidad de los retrasos al Gobierno central y critica la falta de información sobre los traslados.



Retrasos por las aduanas

«Nos avisaron del embarque y no recibimos ninguna comunicación más pese a que trasladamos a DHL que era material sanitario que los hospitales españoles esperan de manera urgente», añade. Mientras, desde el Gobierno niegan la inacción y atribuyen los retrasos a los controles que se realizan en aduanas para revisar las mercancías.

Las 150.000 mascarillas han estado perdidas en un avión durante estos siete días. El empresario afirma que no ha tenido ninguna información durante el traslado. Son mascarillas de tres capas, dirigidas fundamentalmente a los pacientes por su especial protección. En total se embarcaron 40 bultos desde Shanghai. Ayer solo le entregaron 82.500 que este viernes llegarán a hospitales de diversas comunidades autónomas: «Estamos desesperados».

Este tipo de pedidos se pagan por adelantado, unos 90.000 euros en este caso, además del transporte, que ha ascendido a 12.000. A estas cantidades hay que sumar los costes derivados de los aranceles o IVA. El empresario espera otras 28.000 mascarillas más que ya han salido rumbo a València pero desconoce cuándo y cómo llegarán. «La compañía no nos acepta trasferencias así que la manera más rápida de tener acceso a las mascarillas es pagando en metálico o por cheque bancario. No nos dan otra opción», denuncia el empresario.

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha suavizado las normas en las aduanas para facilitar la llegada a España de estos productos por la crisis del Covid-19. El Gobierno pretendía que, ante la escasez de mascarillas con sello europeo, facilitar las relaciones comerciales porque se necesitan muchos más productos de protección. Pero la teoría no llega a la práctica y los trámites administrativos siguen retrasando la llegada de un material que está listo pero no se usa. «Nos dicen que van saturados, que no pueden hacer más, y nadie se hace responsable mientras esperamos la mercancía. Mucho material está retenido y no podemos hacer nada más porque DHL no nos ha dado ningún tipo de información», lamenta este proveedor.

El decreto por el que se regula el estado de alarma en España ha generado muchas dudas en este sector. La posibilidad de que cualquier cargamento de productos sanitarios pueda ser requisado por el Ministerio de Sanidad ha generado desconfianza porque el sector considera que supone un freno a las importaciones. Así lo explica Eva García, experta en logística internacional marítima y aérea: «El Estado tiene en este momento la prioridad y las aduanas y Sanidad tiene que revisar todos los pedidos que llegan, de ahí los retrasos».

Al tratarse de productos sanitarios, imprescindibles en esta crisis, los retrasos se acumulan porque hay que comprobar toda la documentación y el origen de la mercancía, así como las condiciones de llegada.