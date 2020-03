Intersindical denuncia ante la Inspección de Trabajo la desprotección de los riders durante la epidemia de coronavirus

Intersindical Valenciana ha presentado hoy una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la situación de desprotección de los repartidores o "riders" de plataformas como Deliveroo, Glovo, o UberEats, que suman a su "extrema precariedad laboral" el riesgo de contagio de coronavirus.

El sindicato ha exigido el cese de actividad de todo el reparto de comida de restauración que se realiza a través de estas plataformas digitales, ya que "no hay capacidad" para minimizar el riesgo de contagio al no disponer de medios de protección (guantes, máscaras y gel desinfectante) ni de un centro de trabajo donde poder desinfectarse y mantener las herramientas de trabajo "libres de virus". Desde RidersxDerechos aseguran que las empresas no les han dotado de ningún material de protección para desempeñar su trabajo.

El cese de la actividad permitiría, según Intersindical, asegurar la salud de los repartidores, de las personas que conviven con ellos y de los clientes, y pedir la prestación extraordinaria "sin necesidad de justificar la caída del nivel de ingresos". El sindicato señala en su comunicado que plataformas como Deliveroo, Glovo o UberEats "no proveen de ningún elemento de seguridad y no han implementado normas especiales".

Intersindical ha denunciado que Stuart, Deliveroo, Shargo, Glovo y UberEats, entre otras, "no cumplen el artículo 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante el estado de alarma al no proporcionar equipos de protección individual ni formación adecuada sobre cómo proceder para realizar los pedidos con total seguridad tanto para los 'riders' como para los clientes, más allá de frases cortas con dibujos explicando lo mismo que las autoridades públicas".

Tampoco se les ha proporcionado un protocolo sobre la distancia mínima para las recogidas en los restaurantes, cuando estos "han de adoptar las medidas necesarias" para que los "autónomos" reciban toda la información e instrucciones adecuadas.