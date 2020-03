Los médicos ven "temerario" cerrar centros de salud para reforzar hospitales

Las siete principales sociedades científicas de Atención Primaria y Pediatría de la Comunitat Valenciana se han unido para poner en duda la reorganización de recursos humanos que está haciendo la Conselleria de Sanidad para hacer frente a la pandemia de coronavirus y que pasa por cerrar centros de salud y de especialidades para derivar profesionales a los hospitales.

Es algo que ya se ha hecho en varios departamentos de las tres provincias, sobre todo en aquellas áreas que primero han notado la presión asistencial por el aumento de casos como el área del Hospital General de València, la del Clínico, La Fe, Vinaròs o la del Hospital General de Alicante.

Los profesionales de Primaria cuestionan abiertamente que el refuerzo necesario en hospitales se haga a cambio de "desmantelar la Atención Primaria" ya que entienden que esta medida radical puede llegar a ser "temeraria y un grave error" porque dejarán de dar servicio "y seguimiento de los casos respiratorios leves y del resto de enfermedades crónicas y pacientes que precisan de nuestra atención, tanto en consulta como en domicilio".

"Una Atención Primaria poderosa es, probablemente, el mejor diseño para dar respuesta a esta

pandemia", aseguran.



Menos centros pero más acceso telemático

Por otra parte, desde estas siete sociedades científicas creen que la Conselleria de Sanidad entra en una contradicción clara ya que mientras se cierran consultorios auxiliares y centros dejando "a barrios completos sin la asistencia longitudinalidad que la Atención Primaria ofrece", se ha habilitado una nueva herramienta a través de la web para facilitar el seguimiento y puesta en contacto de los posibles casos leves con sus centros de salud. Sanidad decidió implementar esta plataforma ante la saturación del número 900 300 555 que da apoyo a los posibles casos de coronavirus y al retraso en poner en marcha una APP específica para atención y seguimiento telefónico de los casos detectados y que están en aislamiento domiciliario.

"Pedimos a nuestros dirigentes que no se olviden de cada una de las partes de la cadena, pero sobre todo que no olviden que la mayoría de los ciudadanos nos necesitan cerca de ellos. No por vestir un santo, hay que desvestir a otros", apuntaban en su comunicado conjunto.

Por último, proponen ellos mismos algunas medidas ya que son conscientes de "la dificultad en la toma de decisiones". Así, plantean que se podría favorecer el acceso remoto a la aplicación Abucasis de los centros de salud para "teletrabajar efectivamente desde casa al personal sensible y al personal que tenga aconsejado el aislamiento"; habilitar en Atención Primaria el diagnóstico precoz en personas especialmente vulnerables o aligerar la gestión de las bajas sin tener que emitir físicamente ni remitir partes de baja, continuación y alta a los pacientes.

Toda la información sobre el coronavirus en Valencia y en España

El Circo del Sol estrena sus espectáculos en abierto por la crisis del coronavirus

La Policía halla un almacén cerrado repleto de material sanitario de emergencia en Alaquàs

Cumpleaños feliz en confinamiento de una niña enferma de cáncer en Torrent

¿Tengo que lavar lo que compro?: respondemos a todas tus dudas

Mapa del coronavirus: así avanza por el España y el resto del mundo

Guía para los autónomos: cómo afrontar la crisis del Covid-19

Nuevos horarios y normas de los supermercados: cuándo y cómo ir a comprar

Guía básica contra el coronavirus: así debes actuar para protegerte