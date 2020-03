"Morir solo es muy duro"

Muchos pacientes están falleciendo en los hospitales sin sus familiares. Tú solo puedes darle la mano. Los enfermos están ahora solos en el hospital y morir de esa forma es terrible, para el enfermo y para la familia».

«Muchas veces lo único que los profesionales les podemos aportar a las familias es que cuando alguien está muy malito puedan estar juntos para poder decir adiós. Hay muchos pacientes que no están pudiendo despedirse. Hay otros que están sedados y no son conscientes, pero los que están en las habitaciones sí lo son. El riesgo de contagio por covid obliga a que no haya acompañantes en ningún caso y el enfermo está solo». Esta es una de las imágenes sobre las que reflexiona la doctora Crespo. «Los profesionales llamamos a las familias a diario para informar del estado y ocurre igual cuando fallecen. Les llamas para comunicárselo pero ya no pueden venir al hospital».



«Cansancio físico y ahora, psicológico»

«Las guardias están siendo agotadoras, extenuantes. Además, estos días al cansancio físico se une el psicológico. Tienes que adaptarte continuamente a lo que hay: a los cambios constantes, a los imprevistos, a buscar recursos y a aceptar las limitaciones. La asistencia a los pacientes con coronavirus es más difícil porque son pacientes muy complejos. Para verlos te tienes que colocar los equipos de protección y siempre estás pendiente del riesgo de contagio, de ese miedo abstracto del que hablábamos ayer».

«En la UCI también tenemos muchas consultas de planta, de urgencias y el aumento de casos de covid es exponencial. Hay que decidir los tratamientos en función de la calidad de vida, de los años que le quedan al paciente y de los recursos que tienes. Aunque la edad se supone que, según los expertos, no es el único criterio, el día a día te hace ver que en la mayoría de casos sí lo es. Lógicamente no le haces lo mismo a una persona con 90 años que con 40».

«Si una persona está muy deteriorada o es dependiente pues poco puedes aportar en la UCI y con las neumonías por covid están más graves, necesitan ventilación mecánica muchas semanas y sabemos que los recursos son limitados».