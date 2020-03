Hacinados y sin medidas de higiene: las condiciones en Zapadores en plena crisis del coronavirus

"Estamos en una situación muy mala, con el pánico del coronavirus, no tenemos ni mascarillas y como se contagie una persona nos podemos contagiar todos aquí". Así denuncian los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en València las duras condiciones que están viviendo en plena crisis del coronavirus. Hacinados, sin ningún tipo de medidas de protección sanitaria, y lavando su propia ropa a mano.

En el vídeo se pueden ver a al menos quince personas en una celda diseñada para ocho internos. Un hacinamiento poco comprensible ya que hoy en día el CIE tan solo alberga a 33 individuos y tiene unas 130 plazas de capacidad. Los internos, además, denuncian no tener acceso a ninguna de las medidas de protección como mascarillas o guantes, y muestran un tendedero improvisado entre dos literas para asegurar que les hacen lavar su propia ropa a mano. Desde que comenzara la crisis del coronavirus 18 internos han sido puestos en libertad en Zapadores ante la imposibilidad de materializar su expulsión.

Desde Delegación del Gobierno aseguran que el Ministerio procedió a la desinfección de todos los CIE de España. Además, remarcan que en Zapadores no existe ningún caso positivo y por ellos los internos tienen zonas comunes donde pueden estar juntos. En caso de que un interno diera positivo se le llevaría a una zona aislada. También señalan que el centro de Zapadores se encuentra actualmente al 20 % de su capacidad.

El pasado 14 de marzo los internos ya iniciaron una huelga de hambre, que se alargó hasta el día 16, en la que denunciaban la falta de medidas de prevención y protección contra el coronavirus. En la semana del 16 al 22 de marzo se produjeron varios altercados que fueron puestos en conocimiento del Defensor del Pueblo. La principal medida adoptada en Zapadores para prevenir contagios ha sido la restricción del régimen de visitas para los internos.

El Defensor del Pueblo redactó el pasado 19 de marzo una recomendación en la que exigía la liberación de las personas privadas de libertad en CIE ante la imposibilidad de materializar su expulsión. La Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento se sumó a esta recomendación y pidió la semana pasada la libertad de las todas las personas recluidas en los CIE ante el avance de la pandemia de Covid-19. Además, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la paralización de nuevos internamientos. Pese a esto, todavía quedan 295 personas recluidas en Centros de Internamiento en todo el Estado, a pesar que algunos CIE como los de Tarifa o Barcelona, sí decidieron vaciar sus instalaciones.

Los propios internos del Centro aseguran que se encuentran en una situación límite. "Solo venimos a ganarnos la vida honradamente, y nos tienen encerrados en jaulas como si fuéramos animales. La ropa la tenemos que lavar a mano como nuestros antepasados. Tienen que buscarnos otra solución que no sea encerrarnos, no es justo que una pobre persona venga a buscar un futuro mejor y que nos encierren. Que encuentren una solución a lo del coronavirus porque esto es malo y va de mal en peor. Nos podéis ver como estamos, no aguantamos".

